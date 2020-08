Antonio Rodríguez se encuentra trabajando en estadísticas para pulir sus errores en la portería de Chivas

Antonio Rodríguez no pasó una buena semana después de lo ocurrido en el compromiso ante Toluca, en el que, con la responsabilidad propia en el arco, el conjunto de Chivas cayó por la mínima ante los Diablos Rojos, sumando una nueva derrota en el campeonato.

No obstante, en una entrevista con TUDN, el portero rojiblanco aclaró que se encuentra trabajando en las estadísticas para ir puliendo los errores futbolísticos a los que están sometidos en cada uno de los compromisos por el campeonato.

“Fue un error de recorrido. He escuchado sobre las manos arribas y créeme que tengo las estadísticas y el hecho de que tuve las manos arribas. Fui el portero con más atajadas cuando estuve en Lobos BUAP, lo mismo cuando estuve en Chivas”.

Además, agregó que “Es una postura en la que me libero, como seres humanos lo primeros que nos cubrimos es la cara y si estoy en una posición tensa no puedo liberarme, eso es lo primeros que necesitas para hacer un movimiento. Trato de ganar un tiempo”.

Finalmente, aclaró que no tuvo la posibilidad de llegar bien a la cobertura del poste, pese a que iba con la fuerza estimada para poder despejar ese balón lo más lejos posible del pórtico.

“Fue un mal recorrido, no alcancé a llegar bien al poste, trato de meter la mano y el pie con la toda la fuerza del movimiento que traía, pero me travo y la pelota se mete. Nos costó el partido, pero así pasa, las decisiones no están en mis manos, pero si está en mis manos seguir trabajando”.