"Aportar con goles y mostrar todo mi potencial": Ángel Zaldívar en su regreso oficial a Guadalajara

Ángel Zaldívar, delantero de las Chivas de Guadalajara, fue oficializado este viernes como la primera incorporación del plantel rojiblanco para el próximo campeonato al regresar de su cesión en el club Puebla y reportarse a las pruebas médicas, con miras a la pretemporada del Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, por lo que sus primeras palabras incluyeron las metas principales que serían "aportar con goles y mostrar todo mi potencial".

El atacante del Rebaño Sagrado, de 26 años de edad, en una entrevista transmitida a través de Chivas TV, aseguró que "estoy muy contento. La verdad, estaba esperando este momento desde hace mucho tiempo, era mi prioridad regresar y ahora que estoy acá espero que vean toda esa transformación dentro y fuera del campo".

Zaldívar tuvo su desplegado en las redes sociales de Chivas

El "Chelo" Zaldívar, durante su intervención, afirmó que "me siento en mi mejor momento, lo he dicho en varias entrevistas, y estando aquí quiero que regresen esos años de gloria de Chivas, de seguir estando en los primeros planos. Soy un tipo ganador, un líder positivo que siempre busca tanto logros individuales, como colectivos que es lo más importante y me siento preparado y listo para aportar lo mejor de mi".

El ariete rojiblanco señaló que "un equipo que tiene competitividad interna, hace que gane títulos. Siempre si los de atrás están empujando y los que están (de titulares) siguen metiendo, el equipo va a conseguir grandes cosas, es lo que visualizo, que el equipo como ya me dijo Peláez, es un equipo con mucha calidad, que tiene en todas las posiciones dos (jugadores) y de gran nivel, eso hace que el equipo pueda estar a tope y que no se pueda relajar, eso me motiva a llegar a demostrar desde el primer día y del primer entrenamiento que quiero jugar y esa es la mentalidad que tengo de poder jugar, aportar con goles y mostrar todo mi potencial".

Zaldívar agregó que actualmente "hay una gran base de canteranos y eso es extraordinario, porque se ve todo el trabajo de Fuerzas Básicas y ahora incluirme también como canterano en reforzar esa identidad que nunca se ha perdido y que viene a renovarse con jovenes que van saliendo y ahorita están consolidándose, entonces esa parte es muy importante". Reconoció que "estando afuera te das cuenta todo lo que representa, toda la grandeza que es Chivas. A lo mejor, los que crecieron aquí como yo -te soy sincero- no te das cuenta esa magnitud que representa Chivas y que estando afueras dices: por algo es único, porque vas a otros lados y la gente, va y te apoya, eres reconocido. Cosa que en algunos clubes eso no pasa y salir me ha hecho valorar todo lo que representa y sentirte orgulloso de ser de aquí, de poder defender estos colores".

���� De vuelta a casa ����@AZaldivar_ regresa al Rebaño con estos números y este palmarés ⬇️ ¡Revísalos! ��https://t.co/NUS7oviMmu — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 5, 2020