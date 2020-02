"Aquí ya no hay estrellitas": Vega habla de Chivas ¿sin alusiones personales?

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, reconoció que en esta nueva versión de los rojiblancos "ya no hay estrellitas", una frase enviada como un dardo preciso al blanco ¿sin alusiones personales? durante una entrevista con Chivas TV, previo al triunfo en Tijuana, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El atacante del Rebaño Sagrado, de 23 años de edad, sostuvo una relación bastante cercana con su ahora ex compañero Alan Pulido y que parece haberse resquebrajado un poco con la intempestiva salida del campeón de goleo en el pasado Apertura 2019 al Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS).

¡REBAÑO DE TRES PUNTOS!#XolosxFOX Vuelve a vivir los mejores momentos y el gol de 'JJ' Macías que le dio el triunfo a Chivas en su visita a Tijuana: pic.twitter.com/BBssFkYlfy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 22, 2020

Vega, durante la entrevista publicada previo al encuentro en Tijuana, reconoció que "soy delantero, pero también tengo que ayudar a mis compañeros a defender. Por ahí se ha visto que he cortado jugadas en mi área, que he bajado a recuperar balones, porque este futbol es en conjuntos" y entonces soltó el dardo directo al señalar que "aquí ya no hay estrellitas, ya no hay jugadores que puedan resaltar ellos solos", como Pulido, quien ejecutaba los penales.

El delantero rojiblanco, especialista en anotar en los Clásicos Tapatíos desde su llegada a Chivas hace un año, añadió que "estoy apoyando a mis compañeros como ellos me apoyan a mi. Es un buen grupo, hemos tenido mucha posesión de balón, que es lo que nos caracteriza a nosotros, la presión y la intensidad que es lo que tiene este equipo y eso no se tiene que acabar porque es como un sello que tiene Chivas".

���� "Cuando las victorias se den, la afición va a a estar muy contenta y principalmente nosotros que somos los únicos responsables que podemos sacar esto adelante", @Alexis_Vega9 pic.twitter.com/HcMCJ9Je9Y — CHIVAS (@Chivas) February 21, 2020

El Rebaño Sagrado, que venía de caer 2-1 ante Cruz Azul en el Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, se preparó desde el lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la reincorporación en el plantel de Jesús Sánchez tras cumplir su proceso de rehabilitación de una lesión, para esta visita a Tijuana, en la que recupera el aliento con un triunfo por la mínima diferencia, gracias al segundo gol de JJ Macías en este Clausura 2020.