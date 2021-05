Armando González, la joya de Chivas que lleva la identidad en el apellido

Armando González fue jugador de las Chivas de Guadalajara entre 1989 y 1995, lleva los colores tatuados en el corazón y ahora cuenta con su hijo Armando González Jr. en la Sub-17 del equipo rojiblanco, tratando de seguir los pasos de su padre para ganarse un lugar en la historia de la institución.

Armando González Jr. juega con el Rebaño Sagrado que está disputando las Semifinales de la categoría en el Torneo Guard1anes 2021 y por ello buscará triunfar para ir escalando hasta emular, al menos, lo que hizo su papá.

“Es una felicidad muy grande, siempre he querido jugar en Chivas, cuando me despierto le doy gracias a Dios porque es un día más en el que puedo estar en el club y disfrutar. Es increíble y me honra mucho portar estos colores. No me tocó ver a mi papá jugar con Chivas, él salió en 1995 y yo nací en el 2003, pero me enseñó los videos de los goles que hizo”, comentó Armando junior en entrevista para el portal oficial de Chivas.

Por su parte, Armando González padre explicó el deseo de su hijo por militar en el cuadro tapatío desde pequeño, lo cual reconoce como un premio a su esfuerzo: “Me siento muy contento porque es lo que a él le gusta, esta era su fijación, está realizando lo que realmente le apasiona y qué bueno que es en Chivas, el equipo que tanto queremos, en cual yo nací y debuté. Estoy contento y satisfecho”.

Uno de los mejores goles en la historia de los Clásicos entre Chivas y América, lo hizo González en la campaña 1992-1993 en el Estadio Jalisco, por lo que sigue siendo parte de las charlas familiares que le dieron identidad rojiblanca a sus hijos.

“Mi papá debutó en Chivas y siempre nos inculcó el amor por esta playera, me acuerdo que estábamos en casa de mi abuela y quedaron Campeones en el 2006, tengo recuerdos muy vagos, pero desde ahí yo le dije ‘yo quiero ir a las Chivas’, me compró mi primer playera que fue la del Centenario. Nos enseñaba videos y entre bromas nos decía ‘mira, nunca han metido un gol así’. El gol que metió contra el América lo tengo muy ‘clavado’, de niño lo veía como 2 veces al día, siempre quise meterle gol al América y lo pude lograr, pero quiero hacerlo en Primera División, es uno de los logros de mi papá que quiero imitar, ya probé eso en las fuerzas básicas. Otro quedar Campeón, él fue Campeón en Necaxa como auxiliar técnico, junto con el ‘Tilón’, eso es una emoción muy grande, yo lloré de la emoción y ni jugué”, comentó Armando jr.