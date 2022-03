El Club Guadalajara no pudo ocultar su malestar por el trabajo arbitral de Fernando Hernández en el compromiso donde cayeron 3-2 frente a Puebla por la Jornada 7 en el Estadio Akron, lo cual propició que a través de Twitter manifestaran su inconformidad, pero todo indica que esto le costará una sanción a la institución, según la advertencia del presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio.

El ex silbante explicó que los equipos que no interpongan de manera institucional su inconformidad con el trabajo de los nazarenos, se harán acreedores a una sanción, aunque aclaró que no es directamente de su parte, sino de la Federación Mexicana de Futbol: “Si un equipo rompe esa comunicación institucional va a tener una sanción, no mía, sino de los órganos competentes de la Federación.

“Yo prefiero que las relaciones y las protestas y todo aquello que tenga que ver con el arbitraje se haga de manera institucional. Todos los equipos que hacen una violación así son sancionados por los órganos competentes de la Federación. Generalmente no se dan a conocer esas sanciones, pero existen porque está muy claro qué se puede y qué no se puede hacer”, abundó Brizio en entrevista para ESPN.

Brizio reconoce buena relación con Ricardo Peláez

El martes pasado el director deportivo de las Chivas vistió a Arturo Brizio en las instalaciones de la Comisión de Arbitraje para reitirarle su inquietud por lo que ocurrió en los duelos frente a León y La Franja. En el primero, Fernando Guerrero no marcó un claro penalti sobre Ángel Zaldívar y ante los Camoteros un gol del adversario cayó después de una falta sobre Cristian Calderón y en los minutos finales hubo una infracción en el área sobre Hiram Mier, aunque el ex árbitro mundialista explicó que ambas decisiones habían sido correctas.

“El punto importante es entender por qué un equipo se puede quejar; se va a quejar porque se siente afectado y yo tengo que entenderlo, esto simplemente es de lógica y de alguna manera, cuando realmente existía una afectación, reconocerla. Yo no tengo ningún problema en decir ‘efectivamente mi árbitro se equivocó y va a ser sancionado por ello”, manifestó Brizio.

