El mediocampista Fernando Beltrán ha tomado su segundo aire con las Chivas de Guadalajara, no solo por la anotación que marcó ante San Luis y que significó su primer gol en el Torneo Clausura 2022 en el empate 2-2, ya que también fue elegido en el 11 ideal de la Liga MX dentro de la Jornada 8 que se celebró a media semana.

La realidad es que si algo se le debe celebrar a Marcelo Leaño es que le haya dado la confianza al “Nene” para recuperar su mejor nivel, luego de ser relegado por Víctor Manuel Vucetich, quien argumentaba que no era de su agrado por el desorden táctico que mostraba el volante de recuperación, es decir, que en muchas ocasiones se salía de su zona para ir alegremente al ataque.

Sin embargo, en este certamen Beltrán se adueñó del centro de la cancha y fue la clave del revulsivo con el que Chivas saltó a la cancha en la segunda mitad en San Luis, por ello no es cosa menor que la Liga MX lo haya integrado a su 11 ideal, poniendo en evidencia que el mejor nivel del futbolista de 23 años está reapareciendo como en sus primeros partidos como titular.

Los números de Beltrán en el Clausura 2022

El jugador de 1.67 m. de estatura ha visto actividad en los ocho encuentros que van de la campaña, de los cuales en seis ha sido titular y ha salido de cambio en tres duelos.Suma un total de 357 pases con 317 acertados con un promedio de efectividad del 88.8%, además de una media de 58 servicios por partido, aunado al gol que le anotó a los potosinos que despertó el ánimo de Guadalajara.

“Nos vamos un poquito tristes otra vez, creo que merecíamos mas, el equipo ha trabajado muy bien y al final como equipo eso es lo que más nos pesa. Sacamos ese carácter, esos huevos y pudimos empatar el partido. No sentí el primer tiempo diferente a otros, defensivamente no estuvimos como en el segundo tiempo, tuvimos nuestras llegadas en el primer tiempo, lástima, eso es lo que marca a los partidos esa es la realidad”, explicó el “Nene” al termino del duelo en una clara muestra de lo que le duele que el Rebaño no pase por un buen momento.

