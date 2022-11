En el Club Guadalajara lo último que hay es certeza sobre la incorporación del nuevo estratega Veljko Paunović, quien para muchos es una apuesta arriesgada al no conocer el futbol mexicano y para otros puede resultar todo un éxito como ocurrió con situaciones similares en el pasado con el holandés Hans Westerhof y Matías Almeyda.

No obstante, la realidad es que no se le puede juzgar hasta que no se vea su trabajo dentro de la cancha y eso será a partir del 5 de enero cuando arranque el Torneo Clausura 2023, es decir, prácticamente en dos meses, debido a que antes se disputará la Copa del Mundo de Qatar, con lo cual habrá mucho tiempo para preparar al Rebaño Sagrado y adecuarse a la idea del estratega serbio.

Paunović tuvo su mejor logro como técnico en el 2015 cuando conquistó el título en el Mundial Sub-20 conduciendo los destinos de la Selección de Serbia, donde su equipo derrotó a Brasil en la Final que contaba con jugadores estelares como Gabriel Jesús, hoy en el Arsenal de Inglaterra y campeón con el Manchester City de Josep Guardiola.

¿Cómo jugará Chivas con Paunović?

En su presentación como nuevo entrenador de Guadalajara, el serbio explicó parte de sus objetivos dentro de la cancha, por lo cual aclaró que de momento hay un proceso de evaluación para conocer los jugadores con los que cuenta.

“Este es el proceso de evaluación. Ayer tuvimos muchas reuniones todo el día con todos los departamentos del club y nos aportaron información en cuanto a datos físicos. Para jugar el futbol que yo quiero, sofocar en el campo contrario hay que estar físicamente fuerte. Vamos a buscar mejora en eso. Depende mucho de las capacidades del equipo. Una vez que sepamos los que se suben a bordo. El que se sube, va a dar lo mejor y el que no, es lo que es”, comentó Paunović en conferencia de prensa.

“Se adaptan a la plantilla que tiene. Sin embargo a lo largo de su carrera como entrenador hay algunos patrones que se repiten en cada equipo al que va.

1. Sus equipos son capaces de generar muchas ventajas con balón desde la salida.

2. Presionan muy bien la pérdida del balón y en caso de no recuperar pronto, no tienen problema en retroceder y defenderse más atrás.

3. Muy buen uso de la táctica fija”, fue parte de lo que publicó la página oficial de Chivas sobre Paunović.

