Veljko Paunović pide no desconfiar por sus fríos números: Ningún entrenador ha pasado lo que yo he vivido

Veljko Paunović fue presentado en el Estadio Akron como nuevo estratega de las Chivas de Guadalajara, donde llegó junto a Amaury Vergara y Fernando Hierro con la firme convicción de darle respaldo al nuevo proyecto deportivo con el que buscarán encarar el Torneo Clausura 2023, por lo cual el timonel serbio pidió confianza en su capacidad y no mirar nada más a los fríos números que lo anteceden, sobretodo en el Reading de Inglaterra y el Chicago Fire de la MLS.

El estratega europeo habló acerca de su pasado a pregunta expresa de la prensa, donde no tuvo los mejores resultados, sobretodo en Inglaterra con los Royals, pero Paunović aclaró parte de esos momentos complicados que lo fortalecieron como técnico para ahora encabezar un nuevo proyecto deportivo en el Rebaño Sagrado que también está urgido de buenos resultados.

“No quiero ir al pasado, pero tenemos que entender que en mi último trabajo, el club ha tenido problemas de embargo, reducción de puntos, el club estaba en una situación de peligro por descender y desaparecer, en una situación de embargo es difícil trabajar y alinear, pero lo hemos conseguido. Hemos tenido grandes números, grandes mejoras, uno de los mejores arranques en la historia de la Championship, es una liga fantástica, tremenda y estoy agradecido al Reading por la oportunidad”.

“El éxito depende de cómo se mide, igual los números. Existe una subjetividad o a lo mejor uno no quiere mirar un poco más lejos. Los números, dependiendo del entorno y del contexto siempre varían, por lo tanto, el éxito, cuáles eran los objetivos y los lugares en los que he estado. Ningún entrenador ha pasado por lo que yo he vivido”, comentó el serbio en conferencia de prensa.

Quiere jugar al estilo de Matías Almeyda

Paunović aclaró que tiene información sobre el legado que dejó Matías Almeyda, quien conquistó cinco títulos en siete finales dentro de un lapso de dos años y medio, por ello considera que sería un buen modelo a seguir: "Esta idea es adecuada para Chivas, creo que la intensidad, creo que el carácter, imponer, intimidar al rival, nunca quebrarse, estar ordenado, disciplinado y repetir el esfuerzo, creo que es algo con lo que a Chivas le ha ido bien en el pasado. Y voy a dar un gran ejemplo en el pasado de mi colega que lo ha hecho muy bien. Matías Almeyda, he visto esos elementos en el equipo y es un modelo para seguir. Por supuesto otros entrenadores, algunos siguen, van a ser importantes y es otro tiempo”.

