Atención: Raúl Gudiño pudiera salir de Chivas de Guadalajara e irse a la MLS en el mercado de pases de la Liga MX

�� Se abre a una salida �� . Raúl Gudiño, durante una entrevista con Marca Claro, reveló que pudiera marcharse del Rebaño Sagrado en el próximo mercado, aunque reconoció que "hay que esperar, porque todavía no termina el torneo. Ir con calma, analizando situaciones y propuestas". ¿Estas de acuerdo que siga su carrera en otro lado? �� . #Chivas #ChivasPasión #VamosJuntos #VamosChivas #SiempreChivas #DaleRebaño #SomosChivas #PuroMexicano #RebañoSagrado #EsChivas #ReChivas #Chivas2020 #NoEsAmorEsChivas #ChivasDeGuadalajara #Clausura2020 #ligamx #coronavirus #QuédateEnCasa ##estevirusloparamosunidos ##eligamx��⚽

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on May 15, 2020 at 11:30am PDT