Muchos atletas de otros deportes son reconocidos aficionados de las Chivas de Guadalajara, pero hay personas como Leonardo Moreno Ayala, mejor conocido como Bárbaro Cavernario que conocen de sobra cómo funciona el mundo del futbol por haberlo vivido desde adentro, ya que confesó que fue parte de las divisiones inferiores del conjunto rojiblanco.

Ahora Bárbaro Cavernario es uno de los luchadores mexicanos más reconocidos del Consejo Mundial de Lucha Libre, por lo cual luego de varios años de haber pasado por el Rebaño Sagrado contó parte de su historia ligada al balompié que le dio sus primeros pasos dentro de la disciplina deportiva, esto motivado por la gran afición que siente su padre sobre equipo tapatío.

ver también Chivas le pone esta condición a Orbelín Pineda

En entrevista para el periódico El Mural, uno de los grandes rudos con los que cuenta el deporte de los costalazos en la actualidad, indicó que con el paso del tiempo se dio cuenta de que su capacidad dentro de la cancha no era suficiente para destacar por encima de sus compañeros, por ello decidió dedicarse a otra disciplina, misma que le ha servido para consagrarse como un estupendo esteta.

“Yo quería ser futbolista, solo estuve dos años. Pero como dicen, si quieres sobresalir en algo debe ser muy bueno y a mí no se me daba. Yo era un jugador que podría salir o entrar y no se notaba el cambio en el equipo y en la lucha libre empecé a ver que tenía mucho cambio”, fue parte de lo que comentó Bárbaro Cavernario al citado medio tapatío.

Encuesta ¿Crees que habría sido buen futbolista Bárbaro Cavernario? ¿Crees que habría sido buen futbolista Bárbaro Cavernario? La verdad no Sí, tiene cuerpo de defensa central No sé, ni lo conozco YA VOTARON 2 PERSONAS

¿Cuándo debutará Chivas en el Apertura 2022?

El Guadalajara está con ilusiones renovadas para este nuevo semestre en donde tratarán de regresar a los primeros planos del futbol mexicano, por lo que el camino iniciará el próximo sábado 2 de julio en punto de las 17 horas en la cancha del Estadio Akron, duelo en el que los tapatíos recibirán al reforzado FC Juárez.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!