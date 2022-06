El exjugador de Chivas de Guadalajara, José Carlos Peña mejor conocido como el Gullit vive momentos dramáticos que ya dejaron de parecerles burlescos a la mayoría de los aficionados, quienes ahora piden en redes sociales que sea ayudado por alguno de sus amigos o familiares, pues nuevamente se le vio en un video bajo los efectos del alcohol.

Hace unos días el Gullit fue grabado en estado inconveniente mientras enviaba una saludo a un equipo de futbol, dejando claro que el exfutbolista no ha logrado superar sus problemas de alcoholismo que le han truncado su carrera en diversas ocasiones a pesar de que lo ha negado.

Pero este lunes nuevamente se le vio llegando a un restaurante con muchos problemas para caminar y hablar, mientras se reunía con algunas personas que lo grabaron desde que hizo su aparición. En cuanto se acercó a ellos le pidieron otro saludo, pero el elemento surgido de la cantera de Pachuca y que vivió sus mejores años con León, apenas si pudo articular algunas palabras al ser acompañado por una trabajadora del recinto.

“No me interesa ( risas). Saludos para todos los galácticos de su amigo Carlos Peña. Acá andamos todo bien, un abrazo”, fue lo que alcanzó a decir el Gullit mientras sus acompañantes se reían por el hecho de ver al jugador mexicano en medio de una complicada situación que lo tiene sin equipo y muy lejos de aquel jugador que fue Mundialista en Brasil 2014, además de campeón con los Esmeraldas.

Preocupa a los aficionados el estado del Gulllit

No es la primera vez que se le puede observar a Carlos Peña alcoholizado, pero a diferencia de otras ocasiones muchos seguidores lamentaron que un jugador que aún está en activo no logre salir de sus adicciones, pese a haber jugado en clubes grandes como Chivas o Cruz Azul. La última vez que Peña jugó de manera profesional fue en El Salvador con el FAS donde salió campeón en el 2021 y después se marchó a Guatemala con el club Antingua, pero ya no obtuvo buenos resultados.

