Los tapatíos no han logrado sumar muchas caras nuevas para el próximo certamen, pero desean ser protagonistas de la campaña con una base de canteranos.

Para el Club Guadalajara la historia es muy exigente, pelear por campeonatos es la única misión que torneo tras torneos debería ocurrir, pero la realidad es otra y ante ello saldrán para este Torneo Apertura 2022, tal parece que solo con las incorporaciones de Alan Mozo y Fernando González, sin embargo hay otros elementos que pudieron ser rojiblancos pero por distintas razones la directiva no lo consideró así.

Además de los jugadores que el Rebaño Sagrado tenía prestados en otros clubes, hay futblistas que bien pudieron sumarse a la plantilla dirigida por Ricardo Cadena que en los duelos de Pretemporada ha tenido una buena producción ofensiva, pero en la zona de seguridad han tenido algunos contratiempos como ocurrió frente a Atlas el fin de semana pasado y contra a Necaxa el viernes anterior en su último juego de preparación que terminó 2-2.

Jugadores que rechazó Chivas como refuerzos

Eduardo López

La Chofis no entra en planes de Chivas debido a que no es un elemento del agrado de la dirigencia, incluso se sabe que mientras estén Ricardo Peláez y Amaury Vergara no volverá a vestir la camiseta rojiblanca debido a sus indisiciplinas. Por tal motivo a pesar de que sigue siendo propiedad del Rebaño, le han buscado acomodo, pero ningún equipo ha mostrado interés hasta el momento.

Imago7

José Madueña

El lateral llegó a Guadalajara en el 2019 pero nunca encajó en la plantilla ni en el esquema de Luis Fernando Tena y tampoco con Víctor Manuel Vucetich, fue cedido a FC Juárez y recientemente a Tepatitlán. Aún tiene contrato pero Ricardo Cadena nunca lo ha contemplado, por lo que también tendrán que colocarlo en otro equipo o seguirle pagando su sueldo que es superior a los 700 mil pesos mensuales.

Imago7

José Joaquín Esquivel

El mediocampista terminó contrato con FC Juárez y fue ofrecido al Rebaño, pero el mismo futbolista confesó que no vio seriedad en las primeras conversaciones y por ello prefirió firmar con los Rayos del Necaxa. Aunque el director deportivo, Ricardo Peláez podría argumentar su decisión, tomando en cuenta que el centro de la cancha es la zona donde más jugadores tienen los rojiblancos.

Imago7

Walter Gael Sandoval

El volante hizo la Pretemporada invitado por el cuerpo técnico para que observaran sus calidades y se tomara en cuenta la posibilidad de que lo registraran para el próximo torneo, pero por razones que solamente Ricardo Cadena sabe, el jugador recibió la negativa para permanecer en la plantilla a pesar de que marcó un gol y puso una asistencia en los primeros tres juegos de preparación.

@Chivas

Josecarlos Van Rankin

El lateral derecho ha jugado en el Portland Timbers de la MLS desde el 2021, pero al no hacer efectiva la opción de compra tendrá que reportar con Guadalajara para conocer su futuro. Nunca fue requerido ni por Leaño ni por Cadena, además de que en su posición ya llegó Alan Mozo con un proceso muy parecido al de Van Rankin cuando lo ficharon los rojiblancos, pues también arribó procedente de los Pumas de la UNAM en un muy buen momento.

Imago7

