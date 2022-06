El Club Guadalajara está a la espera de poder convencer a Orbelín Pineda de que regrese a sus filas para fortalecerse aún más de cara al Torneo Apertura 2022 que está a la vuelta de la esquina, no obstante, hay otra escuadra que ya dio un paso muy importante pensando en quedarse con los servicios del volante ofensivo, quien sigue sin entrar en planes del Celta de Vigo de España.

Fue el técnico de los Escarlatas, Ignacio Ambriz quien reconoció que ya tuvo un acercamiento directo con Pineda para hablarle sobre la posibilidad de que se una a su proyecto deportivo, pues lo conoce muy bien debido a que fue el técnico que lo debutó en la Primera División cuando ambos coincidieron en los Gallos Blancos de Querétaro entre el 2014 y el 2015.

ver también Chivas no está para el título ni con Orbelín Pineda

Con lo cual la situación se pone más cuesta arriba para Chivas que ha tratado hasta por redes sociales de que el Maguito acepte el ofrecimiento de volver a los primeros planos de la Liga MX con el equipo más importante del futbol mexicano y sobretodo que adquiera su mejor nivel para que esté listo rumbo al Mundial de Qatar, donde podría quedarse fuera si no consigue minutos en los próximos meses.

"A Orbelín yo lo debuté, lo conozco personalmente, es cierto que yo personalmente hablé con él, pero tiempo atrás, porque tengo una relación buena con él. Después le comenté que si había una posibilidad de regresar a México, que aquí (en Toluca) había una posibilidad de poderlo traer y después lo demás lo manejó la directiva. Hoy no puedo opinar más de Orbelín porque no sé nada, no sé qué vaya a pasar con él", fue o que declaró Ambriz este viernes.

Encuesta ¿Ves a Orbelín con más posibilidades de llegar a Toluca? ¿Ves a Orbelín con más posibilidades de llegar a Toluca? No, Chivas lleva mano Sí, tienen más dinero YA VOTARON 30 PERSONAS

¿Cuándo debuta Chivas en el Torneo Apertura 2022?

Será el sábado 2 de julio cuando Guadalajara haga su aparición en el Apertura 2022 recibiendo a FC Juárez en la cancha del Estadio Akron que ya podrá contar con el 100% de asistencia. El duelo será transmitido en exclusiva por el sistema de paga IZZI en su canal Afizziionados a partir de las 17:00 horas tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos se podrá observar por Telemundo Deportes.

Sigue toda la actualidad de Chivas con nuestro programa semanal

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!