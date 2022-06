Vaya situación que se destapó en el Club Guadalajara al darse a conocer la injerencia que tiene Alexis Vega en la llegada de jugadores al plantel, pues fue él quien le pidió al cuerpo técnico encabezado por Ricardo Cadena que Walter Gael Sandoval no fuera registrado como refuerzo para el Torneo Apertura 2022, aunque no se ofrecieron mayores detalles de lo que motivó al delantero a solicitar esta situación.

Es una realidad que con la renovación de contrato del Gru, tomó mayor relevancia su voz y voto dentro de la plantilla del Rebaño Sagrado con todo y que prácticamente nunca ha sido uno de los capitanes del equipo y tampoco se le considera el principal líder en el vestidor, aunque él le hizo saber al estratega que no estaba de acuerdo con que Gael se quedara para la campaña que inicia el siguiente fin de semana.

De acuerdo a información del comentarista, Jerónimo Camberos de Jalisco TV y Radiograma, Vega se acercó a Cadena para expresarle su inconformidad en caso de que Sandoval permaneciera como uno de los futbolistas disponibles para el Apertura 2022, lo cual fue escuchado por el estratega quien no quiere desatar ninguna enemistad entre sus elementos y habría aceptado el comentario del goleador.

“Cadena quería a Gael, hay dos grupos en Chivas, el más fuerte, el de Alexis dijo que no. En ese sentido sí (los jugadores mandan). Alexis habló directamente con el técnico y le dijo no, no y no. Era la idea del cuerpo técnico que siguiera Gael”, fue parte de lo que comentó el comunicador en el programa Duro de Marcar, al mismo tiempo que lamentó este tipo de actitudes de Vega.

Ricardo Peláez está esperando que Ricardo Cadena se equivoque

Por otra parte, manifestó que a pesar de que el joven entrenador de Guadalajara ha hecho un buen trabajo desde que llegó con cinco victorias en siete partidos, desde su punto de vista el director deportivo, Ricardo Peláez está esperando que cometa algún error:“Ricardo Cadena sabe que hizo bien las cosas la temporada pasada y que su crédito está ahí, pero estando ahí el señor Peláez, va a estar esperando la primera (sic) como le hicieron a Vucetich y a Tena”.

