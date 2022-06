En las Chivas de Guadalajara solo están a la espera de que Orbelín Pineda decida cuál será su nuevo equipo o si se mantendrá en el Celta de Vigo con la intención de que el técnico Eduardo Coudet le ofrezca mayores minutos que el semestre anterior, pero la realidad es que en su posición tampoco es que le haga mucha falta a la plantilla tapatía.

Hace unos días el presidente del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara descartó que en algún momento hayan estado interesados en Víctor Guzmán de Pachuca, esto después de que se filtró el audio donde su homólogo de los Tuzos, Jesús Martínez afirmara que los rojiblancos no tenían dinero para pagarlo, fue entonces cuando el joven empresario soltó una declaración que ilusionó a los aficionados.

Y es que argumentó que en Chivas sí había dinero para refuerzos y que por ello estaban interesados en repatriar a Orbelín Pineda, por ello el tema ha empezado a subir de tono en los días recientes, pero de manera deportiva no es que al técnico Ricardo Cadena le haga mucha falta un volante más, pues es la zona de la cancha donde más jugadores tiene.

Orbelín Pineda, el capricho de Amaury Vergara

De acuerdo a información del portal Mediotiempo, Guadalajara no suspira por la falta de jugadores con cualidades ofensivas partiendo del mediocampo, ya que tienen a elementos como Sebastián Pérez Bouquet, Jesús Angulo, Alan Torres, Isacc Brizuela, Pavel Pérez, por mencionar algunos, quienes además de todo, ya están adaptados a la forma de juego que pretende Cadena y esto también le podría llevar un tiempo al Maguito.

Encuesta ¿Crees que si haga falta Orbelín a Chivas o es capricho de Amaury? ¿Crees que si haga falta Orbelín a Chivas o es capricho de Amaury? Pienso que si es un capricho Claro que nos hace falta YA VOTARON 36 PERSONAS

“A Amaury, que es muy humano, le preocupa mucho la reacción de la afición, sabe que no están contentos y que esto le puede costar en venta de abonos, playeras, etcétera, por eso cree que deben de dar un golpe en la mesa. Y es que en lo deportivo Orbelín no tiene un lugar en la cancha, ya que el medio campo es donde más elementos tiene Ricardo Cadena. Por en medio, por los lados, donde le vean hay mucha gente y pues no sería la solución. Otro tema es el tiempo de acoplamiento y la puesta de tono físico, no estaría para arrancar el torneo y eso no lo tienen mucho en cuenta”, fue parte de lo que publicó el citado medio.

