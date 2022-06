Para Francisco Gabriel de Anda, las Chivas de Guadalajara no están al nivel de pelear por el campeonato del Torneo Apertura 2022, ni aún contratando a Orbelín Pineda, ya que hay otros equipos que tienen plantillas más competitivas, además añadió que tiene dudas sobre las incorporaciones de Alan Mozo y Fernando González.

Fue en el 2018 cuando De Anda era directivo del Rebaño Sagrado y conquistaron el título de la Liga de Campeones de la Concacaf que les permitió ganarse su boleto al Mundial de Clubes, pero tras la salida de Matías Almeyda de la dirección técnica, el dirigente también dio un paso al costado en desacuerdo por la manera en que se fue el “Pelado”.

Para el nuevo certamen que arrancará la siguiente semana, el ahora comentarista de ESPN aseguró que Ricardo Cadena es un buen entrenador que cuenta con los argumentos para ofrecer buenos resultados, sin embargo advirtió que no tiene mucha experiencia en Primera División: “Para mí Chivas está bien dirigido, ya veremos con otra responsabilidad cómo le va. Aunque con poca experiencia”.

Chivas no está para pelear por el título del Apertura 2022

Con la incertidumbre de que pueda o no llegar Orbelín Pineda, en Guadalajara solamente han sumado dos caras nuevas y en De Anda esto no es suficiente para colocarlo como favorito: “Veo un plantel desequilibrado. Insisto mucho en lo de Mozo porque es un tipo que es mejor carrilero que literal, llega muchas veces y saca muchos servicios no tanto de línea de fondo y diagonales retrasadas, sobretodo llega a tres cuartos y gusta de sacar centros y buscar el cabezazo, tenía a Dinneno, en su momento a González. Aquí en Chivas no hay jugadores de esas características”.

“En la defensa espero que estén a la altura, mucho dependen de cómo esté Hiram Mier y el Wuacho (Miguel) Jiménez. Veo algunas dudas no veo un plantel certero. Para decirte que está listo para grandes cosas. En este momento no está para el título y si traen a Orbelín Pineda tampoco”, fue lo que indicó en el programa Futbol Picante de ESPN.

