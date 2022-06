A cinco días de que el Club Guadalajara entre en acción en el Torneo Apertura 2022, la situación con Orbelín Pineda sigue detenida y poco a poco se van perdiendo más las esperanzas de que sea refuerzo para esta campaña, ya que ahora salió un nuevo equipo interesado en el volante y no es de la Liga MX, por lo que crecen las posibilidades de que siga en Europa.

El tema con el Maguito no es económico, ya que desea mantenerse en el futbol es España aunque no sea con el Celta de Vigo, club que quiere venderlo para cerrar un auténtico negocio, debido a que no les costó ni un peso y podrían recibir por sus servicios alrededor de cinco millones de dólares. Al respecto, un club del balompié ibérico habría mostrado interés en el mexicano.

ver también Ricardo Cadena acaba con la polémica sobre Alexis Vega y Gael Sandoval

“Todo está exactamente igual, hace rato hablaba con la gente de Chivas, no han tenido una respuesta. Ellos esperaban que hoy (ayer) hubiera una respuesta sin embargo hoy se suma el Rayo Vallecano, que es el primer equipo que muestra interés. Hay que recordar que no es un tema económico, Guadalajara ha hecho una propuesta importante, el tema es que Orbelin quiere quedarse sí o sí en Europa y aprovechado que en Europa no han arrancado ni las Pretemporadas, el futbolista va a estirar la liga hasta donde pueda tratando de encontrar acomodo en Europa".

“No (no seguirá en Celta), el Celta lo quiere vender porque hará el negocio de su vida, porque no les costó un peso y el Guadalajara está ofreciendo cinco millones de dólares. El Celta quiere venderlo a Chivas, sin embargo Orbelín quiere seguir en Europa”, fue parte de lo que comentó el periodista David Medrano en Azteca Deportes.

Encuesta ¿A estas alturas sigues confiando en que llegue Orbelín? ¿A estas alturas sigues confiando en que llegue Orbelín? Ya no, eso ya fue Sí, hasta el último momento YA VOTARON 42 PERSONAS

¿Cuándo debutará Chivas en el Apertura 2022?

El Guadalajara está con ilusiones renovadas para este nuevo semestre en donde tratarán de regresar a los primeros planos del futbol mexicano, por lo que el camino iniciará el próximo sábado 2 de julio en punto de las 17 horas en la cancha del Estadio Akron, duelo en el que los tapatíos recibirán al reforzado FC Juárez.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!