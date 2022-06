A la espera de que Orbelín Pineda tome una decisión respecto a su futuro para llegar o no a las Chivas de Guadalajara, el técnico Ricardo Cadena reconoció que siguen con la intención de contar con un refuerzo más, no obstante considera que están listos para hacer su presentación el siguiente sábado en el Estadio Akron contra FC Juárez dentro de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2022.

El estratega del Rebaño Sagrado no pierde la confianza en que logren convencer al Maguito de que se una a las filas de la institución tapatía para el siguiente certamen, pero también indicó que por el momento la labor está del lado de la directiva comandada por Ricardo Peláez, en el aspecto deportivo.

ver también Ricardo Cadena acaba con la polémica sobre Alexis Vega y Gael Sandoval

“Estamos esperando de que se incorpore alguien más, antes de todo esto habíamos planteado la posibilidad de tres refuerzos para el plantel nos llegaron Alan Mozo y Fernando el Oso González y estamos esperando a alguien más todavía. Nosotros buscamos refuerzos para Chivas y sin embargo no tenemos las mismas opciones que pueden traer extranjeros en todas partes del mundo. Nosotros buscamos opciones de México y en ese sentido esperamos que Orbelín pueda decidir, es una de las incorporaciones que estamos esperando. Nosotros estamos para competir y buscamos calificar a la Liguilla porque sabes que puedes competir y pelear con cualquiera que esté en esa instancia”, comentó el estratega.

Cadena revela que no ha conversado con Orbelín

Al respecto, el entrenador de Chivas manifestó que ha estado al tanto de todo lo que ocurre en el día a día acerca del tema con Pineda, pero descartó haber sostenido algún tipo de comunicación con el futbolista, quien aparentemente también interesa al Rayo Vallecano de España y eso complica aún más el panorama de Guadalajara.

Encuesta ¿Crees que si haga falta Orbelín a Chivas o es capricho de Amaury? ¿Crees que si haga falta Orbelín a Chivas o es capricho de Amaury? Pienso que si es un capricho Claro que nos hace falta YA VOTARON 672 PERSONAS

”Hemos estamos en constante comunicación con la directiva, yo no he tenido comunicación con él. Va a ser un torneo que va a comenzar y será muy corto y la exigencia es que se dé lo antes posible”, apuntó Cadena. Y en cuanto al tema de Eduardo López, el timonel fue muy claro: “Chofis es de la institución pero no está dentro de mis planes por tal motivo no es una opción para el equipo”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!