El técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena acabó con los rumores de que Alexis Vega habría tenido algo que ver en que Walter Gael Sandoval no siguiera en el plantel para el Torneo Apertura 2022, al mismo tiempo que desmintió que existan grupos de división al interior del equipo como se reveló hace unos días.

Fue la semana anterior cuando se dio a conocer en Jalisco Tv que el Gru habría sido el elemento que se acercó al técnico del Rebaño Sagrado para solicitarle que Sandoval no fuera registrado porque no era de su agrado, por lo cual el técnico tapatío descartó cualquier tipo de inconformidad del delantero mexicano.

“Alexis lo siento super integrado, comprometido, hoy más que nunca está en una posición donde estáemocionado de que es un año mundialista, de que es una opción para nuestra selección y está con todo el ánimo de arrancar el torneo y ser protagonista con todo el plantel y lo veo motivado. De rumores que siguen del Espanyol, son muchas cosas que están alrededor de Chivas y de Alexis como el rumor de que Alexis tiene un grupo que termina cosas dentro del plantel, son rumores que no tienen fundamento, son notas que son mentiras. Nadie me ha preguntado, ni se me ha acercado, ni nadie se me ha acercado a consultar algo por Alexis, donde podemos aclarar las cosas como deben ser”, explicó el estratega.

Cadena explica por qué no quiso a Sandoval

Por otro lado, Cadena afirmó que de manera personal tendrá exigencia al máximo desde la Jornada 1, pues la obligación es obtener los resultados esperados a Ortiz de que debuten contra Juárez el próximo sábado en el Estadio Akron, además mencionó sus razones para dejar fuera del equipo a Sandoval: “Para mí, el compromiso y margen de error mio comienza en la jornada 1 en lo personal".

"La tolerancia y el margen es una pregunta para nuestra directiva, en ese sentido yo tengo un compromiso de dar resultados desde la Jornada 1. De Gael la decisión fue mía porque viene en una posición donde tengo muy poblado, donde dentro de muy poco recuero a Brizuela, ya está Jesús Angulo y tengo a Alvardo a Beltrán, de muchos talentos omo Pavel Pérez, Sebastián Pérez y sería ocupar un espacio que no es lo que necesita el plantel”.

