Lo que empezó con el sueño de tener a un fichaje de talla internacional se ha convertido en una complicada telenovela en la cual el Club Guadalajara ha quedado como el más afectado de cara al Torneo Apertura 2022, pues el director deportivo, Ricardo Peláez aseguró que ya no pueden esperar más a que Orbelín Pineda tome una decisión.

Desde la semana anterior el tema de la posible llegada del Maguito ha pasado de un fichaje viable a una negociación truncada por el deseo del futbolista de seguir en el balompié europeo, ya que el propio Peláez Linares habló acerca de lo que ha conversado con el volante ofensivo, quien pretende seguir picando piedra en el Celta de Vigo o cualquier otro club que se interese en sus servicios.

Por ello el directivo reveló que el tiempo se acaba y si Orbelín no toma una decisión casi inmediata se podría considerar que la intención por contratarlo se habría venido abajo debido a lo que implicaría su arribo a Chivas cuando el torneo está a nada de arrancar.

Chivas le pone fecha límite a Orbelín

"El tema que nos complica es que no podemos esperar más, quizás un par de días más porque ha jugado poco, porque lo que llevaría la contratación (en tiempo), más ponerlo físicamente (a tono), el torneo es muy corto. Entonces, estamos en esa situación". Él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista", comentó Peláez en entrevista para Marca Claro.

El dirigente de Guadalajara dejó entrever cierta desilusión por la intención que tiene Pineda de seguir en el viejo continente: "Yo creo que él (Orbelín Pineda) se quiere quedar, según me lo manifestó. Me dijo:Me costó mucho trabajo dar ese paso, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible. Es algo muy válido y lo respeto”.

