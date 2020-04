Beto Ávila analiza a Fernando Beltrán previo al duelo de Chivas ante Pachuca en la e-Liga MX

Beto Ávila, destacado gamer de las Chivas de Guadalajara e instructor del plantel rojiblanco en la e-Liga MX, reveló este martes en una entrevista el estilo de juego que mostrará el volante juvenil Fernando Beltrán, durante su estreno frente a los Tuzos de Pachuca en la segunda jornada de la e-Liga MX, que se desarrolla con el afamado videojuego de EA Sports: FIFA20.

El Rebaño Sagrado regresa este martes a las canchas virtuales después del agónico empate 5-5 con FC Juárez y su entrenador, en una entrevista con La Afición, analizó el potencial de Beltrán y también qué ha pasado con los jugadores profesionales al mando de sus clubes, pues considera que los nervios le han jugado en contra a todos y que es normal sentirlos y conforme pasen las jornadas se sentirán más libres.

El gamer profesional analizó las cualidades de Beltrán

El proplayer rojiblanco, miembro de la selección mexicana y quien recientemente sacó un triunfo en un partido amistoso contra Estados Unidos, es una eminencia en la afamada franquicia de fútbol de la multinación tecnológica Electronics Arts y es el encargado de instruir a Raúl Gudiño, Dieter Villalpando y el "Nené" Beltrán en este torneo virtual.

Ávila reconoció que a los futbolistas "trato de explicarles de una manera que me entiendan, no uso palabras gamers, les digo has esta jugada o está y les enseñó cómo hacerlas". En cuanto al desempeño del jugador designado para esta segunda fecha, reveló que "Beltrán juega muy bien, he practicado con él. Si no le ganan los nervios, puede hacer un buen papel en su primer partido".

El instructor de los rojiblancos señaló, que así como en el campo, frente a la pantalla "igualmente sientes la presión. Sabes que mil personas te están viendo, te están grabando y que cualquier movimiento que hagas lo van a ver y eso te pone más nervioso, es normal" y añadió que los festejos son comúnes, pues "estás en un torneo internacional y todos defienden bien y cuando metes un gol, claro, lo celebras con todo. Por lo difícil que es abrir la defensa rival, que bueno que se celebre con euforia, es fútbol y se vive con la misma pasión".