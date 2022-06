El entrenador del Guadalajara no teme a reconocer que la exigencia de su gestión es conseguir, al menos, el título número 13 de la institución.

Ricardo Cadena no está como director técnico de Chivas solamente para cumplir el sueño de dirigir al equipo más importante de México, sino que por ser un hombre de casa conoce a la perfección que la exigencia es máxima en un club como el Guadalajara, en donde desea escribir su nombre con letras de oro en los libros de historia de la institución y para ello la exigencia es una: títulos.

“Al final lo que uno busca es ofrecerle a la institución los mejores resultados, me gustaría darle lo que manda y exige. No es cumplir por cumplir, demanda que haya títulos y se deje un legado y que el día de mañana la institución levante la mano y diga ‘estos son mis trofeos’, no es algo personal, quiero que darle a la institución lo que se merece”, declaró el estratega en palabras para La Afición.

El timonel recordó el proceso que ha tenido que lidiar para estar hoy al frente del Rebaño, en donde aseguró que no siente temor alguno de admitir que su obligación es conseguir campeonatos, ya que sabe que esa es la principal exigencia de la institución rojiblanca.

“No, porque es la meta principal, pero antes de llegar ahí tenemos que trabajar fuerte, pero es obvio que todos queremos campeonar, y si estamos aquí y no aspiramos a un título no tenemos nada qué hacer aquí”, concluyó el estratega que vivió su primera pretemporada con el primer equipo.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras cumplir con sus trabajos de pretemporada en Barra de Navidad, la plantilla regresó el viernes a Guadalajara para recibir un descanso de dos días, ya que el próximo lunes reportarán nuevamente para viajar a Estados Unidos y comenzar con la gira de duelos amistosos, donde se enfrentarán a Santos, Atlas y Juventus.

