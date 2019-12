"¿Candidatos al título? Hay que demostrarlo en la cancha": Oswaldo Alanís

Con las incorporaciones realizadas y la altísima expectativa que hay en la afición y los medios, el Club Deportivo Guadalajara aparece como candidato a dar la nota alta en el próximo Torneo de Clausura 2020.

Pues bien, para el defensor Oswaldo Alanís, no es el principal objetivo, ya que en diálogo con la cadena ESPN, manifestó que lo más importante es lograr armar un equipo que cumpla con el hype que existe en la afición.

"Hay que demostrarlo en la cancha, que tenemos mucha fe que creemos mucho en nosotros, sabemos de la calidad que se tiene, pero un buen equipo si no lo sabes llevar al campo y no sabes conjuntarlo, puedes tener los mejores jugadores, pero no salen bien las cosas, y estamos en esa idea de sumar, que toda la expectativa que se tiene afuera, reafirmarla y acompañarla con resultados y buen funcionamiento".

¿Crees que las @Chivas sean firmes candidatas al título? ⚽����⚪ pic.twitter.com/QYFVUzSYtk — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) December 23, 2019

Consultado si existe presión por todo lo que se ha generado desde la llegada de Ricardo Peláez a la dirección deportiva y las contrataciones para hacer un buen torneo, el central respondió que "sí, hay que responder a las expectativas que tiene la gente y ahora con mayor razón, entonces no estamos al pendiente de lo que se llega a decir, más bien estamos concentrados, enfocados y juntos como equipo, que es la fórmula para que nos vaya bien".