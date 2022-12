El flamante mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Víctor Guzmán, se confesó en una entrevista exclusiva al romper el silencio y finalmente revelar el difícil episodio que atravesó con aquel supuesto caso de dopaje que frustró su soñado regreso al redil para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX al obligar la reversa de su transferencia desde los Tuzos de Pachuca y que finalmente se completó de nuevo tres años después.

El hábil atacante canterano del Rebaño Sagrado regresó a Verde Valle tres años más tarde del frustrado intento que protagonizó al unirse al redil en diciembre de 2019, luego de ser inhabilitado por la Liga MX a sólo días del debut en el Clausura 2020 por un supuesto positivo en una prueba de dopaje. Finalmente, reveló todo lo que vivió en esos días a la periodista Karina Herrera, corresponsal de la cadena TUDN en la Perla de Occidente.

ver también El 11 de Paunovic con Pocho y Ríos

El Pocho Guzmán, en la entrevista exclusiva con TUDN, reconoció que tras hacerse público su dopaje positivo: "Duré como tres días sin querer comer, ni salir. Pero dije que no he dañado a nadie, no maté, no soy una persona que le haga mal a alguien o se lo desea; lo que pasó fue una circunstancia de la vida que tanto me puede pasar por el descuido de las 24 horas, no éramos lo profesional, en cualquier fiesta que vayas te puede pasar, como a miles de personas y ni cuenta se dieron".

Guzmán asistió al Clásico Tapatío del martes en el Estadio Jalisco (Chivas)

El volante de las Chivas recibió duras críticas en los medios y ese golpe de ser señalado como un jugador deshonesto afectó también a su entorno, principalmente a su familia, por lo que reveló a TUDN que "me destrozó ver también a mis hermanos, familia, preguntándose por qué pasan estas cosas. Hemos sido una familia muy unida y muy fuerte, después de eso se nos empezó a iluminar el camino, estamos contentos porque se podrá escuchar mal, a todos nos hace falta esa apretada para que realmente veas quién está contigo, quién -incluso- de tu familia te da la espalda, por eso somos la persona que somos el día de hoy".

Guzmán sorprendió a varios aficionados en su presentación (Chivas)

Guzmán le envió un mensaje a sus detractores y aseveró a TUDN que "a eso se dedica la gente (a criticar), incluso algunos medios, discúlpeme pero así es. Cuando te va bien no pasa nada, va mal y no digo conmigo, digo otros jugadores o artistas y se habla más de lo mal que de lo bien, fue duro y a final de cuentas pasamos por momentos increíbles con la familia: mi hermano estaba en un proyecto de trabajo, también se le incendió todo, tenía lo de los muebles, sala, comedores, recámaras, se nos incendió el taller a los dos días".

El Pocho pasó las fiestas decembrinas junto a su familia en Tonalá (Instagram)

El flamante atacante de las Chivas, durante uno de los momentos más emotivos de su plática en exclusiva con Karina Herrera para TUDN, confesó que "pasamos pruebas. Me duele que dijeron que mi papá estaba llorando, lo conozco, nunca había llorado, mi mamá destrozada, mis hermanos. Yo -como el hombre fuerte de la casa- agarré y dije: Tenemos dos manos, dos pies, no pasó nada a mi hermano, no hemos dañado, no hemos matado, no hemos hecho algo que nos prive de la libertad, tenemos recursos en la casa, podemos vender, salir adelante. Fue lo que me impulsó, se arregló todo muy rápido, volví a jugar, esas ganas, esa hambre que se ha caracterizado de Víctor Guzmán es lo que salió a relumbrar o esa motivación para salir adelante y la motivación y ser quien soy hoy".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales



¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!