Para Carlos Cisneros es complicado que alguien le explique lo que representa jugar en Chivas de Guadalajara, su paso por las categorías inferiores y los momentos complicados que han marcado su estancia en la institución y fuera de ella, lo han hecho más fuerte en todos los aspectos, por lo cual ahora que vive un gran momento no duda en celebrarlo de la mejor manera.

El Charal tuvo una entrevista con Chivas TV donde habló de su cartera dentro y fuera de la cancha, pues hace unos años vivió el futbol fuera del terreno de juego por una severa lesión que lo tuvo sin actividad más de un año, razón que lo impulsó a superar la adversidad y desde el año pasado ha recuperado un lugar cobijado por sus buenas actuaciones que han sido claves en el Rebaño Sagrado.

En este sentido, Cisneros ha tenido que actuar como lateral o como volante ofensivo por derecha, posiciones en las que ha cumplido de manera efectiva y en algunos casos dejando en la banca a Alan Mozo y al capitán Jesús Sánchez, por ello voltea al pasado reciente para manifestar lo que ha significa estar en el equipo más importante del futbol mexicano.

Cisneros comparte su amor por Chivas

En la entrevista, Cisneros también compartió los tatuajes que se hizo con los campeonatos que ha logrado en Guadalajara, pues advirtió que después de su familia, la institución rojiblanca lo es todo para él: “Chivas es lo máximo, está mi familia y a un lado está Chivas. Tengo tatuados los títulos que he ganado aquí: 1 copa, 1 liga y 1 Concachampions. Quiero marcar muchos goles más, quisiera retirarme aquí, quisiera estar toda mi carrera en Chivas, ser un jugador que siempre esté dando resultados. Sé lo que es estar afuera del club y no quisiera que me volviera a pasar, y eso que me fue bien en Toluca, que es un club de 10, pero es que Chivas es mi casa”.

“El ambiente en el grupo se vive diferente, no habíamos sacado los resultados pero estábamos cerca, con llegadas, el funcionamiento había sido bueno, pero los detallitos nos estaban costando, fue una excelente semana y de aquí para adelante esperamos seguir sumando de a 3 en cada partido. Siempre estoy a la orden del ‘profe’, en banca o titular, siempre me brindo al máximo, me tocó asistir contra Monterrey, pero la semana pasada también me tocó apoyar a varios de mis compañeros”, abundó el Charal.

