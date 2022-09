El Club Guadalajara ha tenido un repunte que de una semana a otra que lo tiene muy cerca de los puestos de clasificación directa a la Liguilla del Torneo Apertura 2022, por lo cual el compromiso del próximo domingo frente a Toluca dentro de la Fecha 12 en el Estadio Nemesio Diez marcará en gran medida las posibilidades de cumplir con el primer objetivo que se estableció antes de que iniciara la campaña.

Una de las piezas claves en el esquema del técnico Ricardo Cadena es el capitán Jesús Sánchez, quien pasó de estar en la banca o incluso fuera de los partidos observándolos desde el palco, a portar el gafete y ser una de las soluciones en la lateral derecha donde ni Alan Mozo ni Carlos Cisneros pudieron convencer al estratega para adueñarse por completo de un lugar en el 11 titular.

Luego del primer triunfo contra Necaxa en la Jornada 9, el timonel del Rebaño Sagrado prácticamente no le ha movido a su alineación y el Chapo Sánchez se ha convertido en un elemento fundamental por su experiencia para marcar en una línea de cuatro zagueros, situación que se le ha complicado a Mozo, quien únicamente puede jugar como defensor, mientras que el Carlos Cisneros también ha sido habilitado como volante derecho, con lo cual la carrera la ha ganado Sánchez.

Explica Jesús Sánchez por qué es titular en Chivas por encima de Mozo

En conferencia de prensa este jueves, el Chapo explicó parte de las razones que lo han llevado a asumir un rol más protagónico con Guadalajara: “Yo trato de competir, no tomo decisiones de cambios, yo me enfoco en mi trabajo, en tratar de ser alguien útil para el equipo y pues las decisiones son del técnico y la directiva, me enfoco en lo mío. Sé qué hay jóvenes que están abajo como Alan (Mozo) como el Charal (Carlos Cisneros), pero la realidad es que yo me enfoco en lo mío, en tratar de estar bien, de apoyar desde donde me toque y nada más”.

“El inicio del torneo no fue el mejor, pero no estamos tan lejos de la zona de clasificación directa, lo vamos a buscar, nos vamos a meter ahí, todavía nos quedan varios puntos en disputa y ese es uno de los objetivos, ojalá nos alcance y podamos meternos ahí, pero estamos en el partido a partido, tenemos uno el domingo y debemos disputarlo como lo hemos hecho en estos últimos juegos”, indicó el Chapo Sánchez pensando en un boleto directo a la Liguilla.

