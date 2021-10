Carlos Salcido se ha convertido en uno de los capitanes inolvidables de las Chivas de Guadalajara, ya que fue el último en levantar un título que se dio en el Torneo Clausura 2017 bajo el mando de Matías Almeyda, razón suficiente para pensar en volver al club de sus amores ya sea como directivo o entrenador, pero el objetivo es claro y el ex defensor no quita el dedo del renglón.

El ex defensor del Rebaño Sagrado considera que sería un sueño volver a la institución donde vivió grandes momentos y sobretodo donde logró ser campeón, una situación que se le había negado con todo y que probó suerte con gran éxito en el futbol de Europa con el PSV y el Fulham de Inglaterra, sin embargo, el haber colaborado en la decimosegunda estrella de los tapatíos fue una afrenta cumplida que lo dejó satisfecho poco antes de decidir su retiro.

"Siempre he dicho que algún día voy a regresar a Chivas, es un sueño que tengo y ojalá, algún día, siempre he pensado que Chivas merece a la gente mejor preparada, con este conocimiento mayor, Chivas no puede tener gente que no esté bien y por eso me estoy tratando de preparar. Por eso voy mucho a Chivas, porque por ahí más adelante quiero retomar cosas que he querido, estoy tomando tiempo para otras cosas, para dormir bien y descansar, pero algún día, es una meta que tengo y la gente que me conoce sabe que algunas cosas las cumplo y otra no, a lo mejor algún día", adelantó Salcido en una entrevista ara ESPN.

Salcido recuerda con gran cariño a Matías Almeyda

Por otro lado, Salcido afirmó que no tiene autoridad para emitir un punto de vista sobre el estratega que deba llegar a Chivas, pues considera que no está enterado de lo que pretende la directiva en el futuro cercano, por lo que tampoco quiso hablar sobre el posible regreso de Matías Almeyda o considerar si Michel Leaño es el indicado para seguir en el bajquillo rojiblanco para el Torneo Clausura 2022.

"Creo que soy el menos indicado, vuelvo a lo mismo, la gente que estamos fuera de Chivas o de esto, no podemos hablar más allá, creo que hay gente que tiene que tomar decisiones, ver su proyecto, ver qué es lo mejor. En lo personal saben que quiero mucho a Matías, fue mi entrenador, puedo presumir que es mi amigo y siempre a ese tipo de personas le desearía lo mejor”, explicó Salcido.