César Huerta salió de la Chivas de Guadalajara con la única misión de adquirir su mejor futbol, el cual se le vio en Mazatlán hace un par de años, por ello reconoció que la pasó mal en su segunda etapa con los rojiblancos, donde fue muy criticado por la afición desatando su falta de entusiasmo también ante las pocas oportunidades que recibió para jugar.

El Chino llegó a los felinos con la posibilidad de adquirir mayor regularidad y esto se ha visto reflejado en el ánimo del delantero que confía en cumplir con las expectativas de la dirigencia y del entrenador Andrés Lillini, quien le ha dado regularidad en la Pretemporada y esto valió para que le marcara un gol al América en el partido de preparación del fin de semana anterior.

No obstante, Huerta no se olvida de los malos ratos que vivió con Chivas y los duros comentarios que le lanzaban los seguidores tapatíos porque cada que entraba a la cancha no lograba explotar todas sus cualidades: "Sí llegue un punto donde la pasé mal y más porque la gente se metía conmigo y ahí dejé de disfrutar un poco y es de lo que puedo mejorar, con trabajo y disfrutando lo que haces las cosas pueden salir de una mejor manera”.

"En lo mental me hizo muy fuerte, la verdad no lo puedo negar que fue complicado, en lo mental estoy un escalón arriba. Yo creo que la espinita de no poder demostrar mi talento, todo mi futbol y es algo que me pica en el orgullo y pienso y quiero sacármelo aquí con esta grandiosa oportunidad", abundó el Chino en entrevista para el diario Récord.

En cuanto a su llegada a la capital del país, el atacante manifestó su felicidad por recibir una oportunidad con otro equipo grande, lo cual lo compromete a aprovechar la oportunidad: "Más que presión es orgullo, es un muy bonito reto que la verdad cualquier jugador quisiera tener esta oportunidad con Pumas y hoy que la tengo te puedo asegurar que no la pienso desaprovechar”.

