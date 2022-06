Parece que el cuerpo técnico no se convenció del volante ofensivo y le informaron que no entra en planes.

Las Chivas de Guadalajara decidieron no mantener en su plantilla a Walter Gael Sandoval para en Torneo Apertura 2022, a pesar de que tuvo un buen desempeño durante la Pretemporada marcando un gol y una asistencia, por ello un exelemento rojiblanco se lanzó contra la dirigencia por la medida que tomaron.

Aunque no se dieron conocer las razones oficiales por las que Sandoval no tuvo un lugar dentro del Rebaño Sagrado que no tendrá margen de error en la nueva campaña, para muchos resultó extraño debido a que solo han sumado las incorporaciones de Fernando el Oso González y Alan Mozo, por lo que caras nuevas no sobran en Verde Valle.

Gael Sandoval tuvo buenas actuaciones en Nueva Zelanda, pero al no hacer válida la opción de compra volvió a Chivas para intentar quedarse en la plantilla, sin embrago ahora tendrá que buscar acomodo en otro club antes de que arranque el nuevo certamen en la Liga MX o en algún otro conjunto del extranjero, ya que el cierre de registros es hasta el 5 de septiembre.

Chatón Enríquez lamenta decisión de Chivas

El futbolista surgido de Guadalajara Jorge el Chatón Enríquez manifestó desaprobación a través de su cuenta de Twitter por no darle la oportunidad de quedarse a Sandoval, a quien conoce y considera que sería de mucha ayuda para los tapatíos que están en deuda con su afición ante los últimos fracasos que han sumado en los reciente torneos.

“Gran error!! En Chivas hoy mismo no sobran jugadores, tuve la oportunidad de jugar con él, creo que podría aportar muchísimo al plantel… mal mal mal”, fue lo que publicó el Chatón en la famosa red social. Cabe recordar que el mediocampista es canterano rojiblanco y fue medallista olímpico en el 2012 con el Tricolor en Londres.

