Chivas: Cristian Calderón fue el Jugador del Partido y afirmó que si no lo intentamos, no van a caer los golazos

Cristian Calderón, defensor de las Chivas de Guadalajara, fue elegido la noche de este miercoles como el Jugador del Partido tras anotar el único gol en la victoria por la mínima diferencia sobre el club América en el Estadio Akron, una nueva edición del legendario Clásico Nacional, en un encuentro correspondiente a la ida de los Cuartos de Final del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y afirmó que "si no lo intentamos, no van a caer los golazos".

El polivalente zaguero del Club Deportivo Guadalajara ingresó en la segunda parte como una variante clave por parte del cuerpo técnico que encabeza el entrenador Víctor Manuel Vucetich y se mostró insistente en el área rival, tras fallar un par de ocasiones de cabeza, hasta que apareció por tercera oportunidad a los 81 minutos con un disparo potente desde lejos y dejó atónitos a todos al estremecer la red del portero Guillermo Ochoa, quien poco pudo hacer ante la contundencia de Calderón.

El "Chicote" Calderón, justo terminado el encuentro y aún sobre el césped del Estadio Akron, le confesó a la transmisión de Marca Claro, que el intento del gol "no me lo esperaba, se me hacía muy lejos para patear, pero me fui. Agarré esa confianza de patear y obviamente si no lo intentamos, no van a caer los golazos".

El revulsivo del "Rey Midas", como se conoce en el entorno del futbol mexicano a Vucetich, también fue entrevistado por la transmisión de Chivas TV y reveló, desde el vestidor rojiblanco, que "mis compañeros se partieron el alma dentro del campo. Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio hoy, obviamente por hacer el gol, pero el esfuerzo de todos y el triunfo es de todos".

La Liga MX, por su parte, destacó al suplente del Guadalajara como el Jugador del Partido y aseguró que "ingresó en el segundo tiempo ante el club America y marcó la diferencia en el aparato ofensivo de su equipo, además, consiguió el gol del triunfo".

El "Chicote", según se extendió la Liga MX, "terminó como el elemento de mayor valía para Chivas; consiguió el único gol del encuentro, que aventaja al Rebaño". Además, resaltó con seis remates en el poco tiempo que estuvo en el partido, junto a cuatro balones ganados en el área rival.

