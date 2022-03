El ex jugador de las Chivas y actual analista de televisión: Luis García Postigo, no tuvo compasión al calificar la reaparición del directivo del Club Deportivo Guadalajara, Ricardo Peláez, en una video conferencia de prensa.

Luis García Postigo, ex jugador de las Chivas y actual analista de televisión, no tuvo ningún tipo de compasión al calificar la reaparición intempestiva del directivo del Club Deportivo Guadalajara: Ricardo Peláez, durante una video conferencia de prensa, en la que ratificó al director técnico Marcelo Michel Leaño hasta el final de este Torneo Clausura 2022 de la Liga MX y se refirió a otros temas de interés en el redil.

El director deportivo del Rebaño Sagrado compareció la tarde del miércoles a una video conferencia de prensa en Verde Valle, algo que no hacía desde diciembre de 2021 y cuando extendió el ciclo de Leaño en el banquillo rojiblanco, lo que repitió en esta ocasión. Además, se refirió a las negociaciones actuales para la renovación de los contratos del delantero Alexis Vega y del portero Raúl Gudiño. Una intervención que fue duramente criticada.

La criticada reaparición de Peláez ante la prensa, coincidencialmente el mismo día que la Selección Mexicana enfrentaba en la capital a El Salvador para sellar su boleto ala Copa Mundial de Qatar 2022, se extendió hasta voces pesadas en las pantallas de la televisión y las redes sociales, como fue el caso del "Doctor" Luis García, quien se refirió al hecho en su cuenta personal de Twitter y calificó que "las conferencias de prensa de las Chivas hace mucho tiempo oscilan entre lo cómico y lo absurdo. Y después nos preguntamos él por qué llevan largos años atascados en el pantano. ¡Mamita querida!".

La publicación de García Postigo fue respondida por el reportero de Azteca Deportes en la Perla Tapatía: Omar Villa, quien defendió a reaparición de Peláez ante la opinión pública y lo retó al comentar que "Si hablan no les parece, si no hablan 'se esconden'. Yo las llamaría ejercicios de transparencia y apertura que sirven para que los aficionados conozcan respuestas a las inquietudes que manifiestan". Lo que respondió el ex delantero de forma tajante al indicarle que "cuando no tienes nada que decir, ya lo dice bien (Christian) Martinoli: 'Cállese Doctor'. Empieza a aplicarlo a tu vida diaria, hablas más de lo que escuchas. Y pásales el consejo a los niños cantores de tu gran equipo".

Ante la insistencia del reportero Omar Villa de extender el intercambio de tweets, García Postigo le recomendó que para "la siguiente brillante conferencia de prensa de su equipo de la cuadra será para avisar que el próximo partido lo jugarán con 11 futbolistas". Refiriéndose en tono burlesco a las obviedades que expresó Ricardo Peláez durante su intervención en la video conferencia de prensa en Verde Valle.

