Ricardo Peláez explica por qué Marcelo Leaño no se va de Chivas; admite que no están satisfechos

Ricardo Peláez, director deportivo del Club Guadalajara salió a callar los rumores de una posible partida del entrenador Marcelo Leaño en este Torneo Clausura 2022, argumentando que tanto él, como los jugadores y el resto de la directiva creen en el trabajo que está realizando el cuerpo técnico, aunque sí reconoció que no está satisfecho con la cosecha de puntos hasta el momento: 13 de 33 posibles.

El dirigente del Rebaño Sagrado ofreció una conferencia de prensa este miércoles 30 de marzo donde dejó en claro que no hay ninguna intención de acabar con el proceso del joven estratega de 34 años, pues existe una comunión dentro del vestidor que demuestra el respaldo hacia su trabajo, con todo y que los resultados siguen sin ser lo esperado.

“Seguiremos con él (Marcelo Leaño), pasan las semanas y salen nombres, no nos hemos planteado hacer un cambio de rumbo. Marcelo va a terminar el torneo hasta donde lleguemos y después nos vamos a reunir con él para pedirle cuentas. No estamos satisfechos, creo que la obligación de este equipo es estar en la Liguilla y ser contendiente, y estoy convencido que con Marcelo lo vamos a lograr. Así como les digo que no estamos contentos les digo que este proyecto lo mantenemos por esta razones", apuntó el directivo rojiblanco.

¿Por qué sigue Marcelo Leaño en Chivas?

“El respaldo del grupo es unánime, el vestidor lo está defendiendo en la cancha yo lo veo y lo vivo todos los días. El segundo aspecto es que el funcionamiento del equipo, salvo con Tigres, con todos los equipos hemos sido dominadores y contendientes. Y hoy las culpas son repartidas y si no estamos donde queremos es por razones individuales de los jugadores con algunos errores”, indicó Pealéz Linares.

Pelaéz también advirtió que el plantel debe cumplir con su cuota de responsabilidad, por ello reconoció que si es necesario tomar medidas lo harán, esto en caso de que algún elemento tenga baja de juego o no muestrae lo que se requiere dentro de la cancha con la finalidad de alcanzar los resultados que se necesitan, por lo que al final de la campaña también se hará un análisis de los futbolistas.

“Los jugadores tendrán que rendir cuentas a Marcelo y después Marcelo lo hará conmigo. Estamos construyendo y de ahí veremos lo que hacemos para cumplir con los objetivos que pretendemos. Si tenemos que hacerle una sacudida al equipo lo haremos sin tocarnos el corazón, sacar a los jóvenes de la cantera, que el equipo se vaya renovando, eso es fundamental”, explicó el dirigente.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!