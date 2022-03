La dirigencia del club tapatío no quita el dedo del renglón, pero las peticiones del goleador tienen detenidas las negociaciones.

Esta cantidad pide Alexis Vega para renovar con Chivas: No hay acuerdo

El futuro de Alexis Vega con las Chivas de Guadalajara sigue en el aire y la situación se vuelve cada vez más complicada para la directiva encabezada por Amaury Vergara, ya que salió a la luz la cantidad que tiene detenidas las negociaciones para su renovación, lo cual en el siguiente verano le facilitaría empezar a escuchar propuestas.

En diciembre de este 2022 concluye el contrato del Gru, quien está convertido en el mejor referente ofensivo del Rebaño Sagrado con cuatro anotaciones, pero esto no ha sido suficiente para que la dirigencia acepte la última petición del atacante con el objetivo de que plasme su rúbrica en el nuevo contrato.

Según información de Milenio, no hay avances en las charlas para que Vega renueve con Chivas, al menos hasta el momento, debido al alto incremento que ha solicitado mensualmente y que no tiene del todo convencida a la dirigencia rojiblanca que ha intentado persuadirlo de otra manera pero no se ha llegado a feliz destino.

¿Cuánto pide Alexis Vega para renovar con Chivas?

Según el citado medio, Vega está pidiendo alrededor de 800 mil pesos más, con respecto a lo que le han ofrecido, para que se cierre el acuerdo y siga enfundado en la camiseta tapatía, por ello están detenidas las pláticas para que se haga realidad el sueño de los aficionados de Guadalajara que verían como una terrible noticia la salida de su hombre más talentoso.

Por otra parte, versiones extraoficiales indicaron que visores del Sevilla de España y del PSV Eindhoven de Holanda estuvieron en el Estadio Azteca la noche del miércoles en el encuentro que la Selección Mexicana sostuvo contra Estados Unidos rumbo al Mundial de Qatar, con lo cual el tiempo se termina para Chivas, si es que quiere obtener alguna ganancia en caso de que fiche con alguna escuadra del viejo continente, de lo contrario se podría ir gratis en enero del 2023.

