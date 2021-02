Alan Pulido y una indirecta al plantel de Chivas: "a muchos jugadores les pesa la camiseta"

El atacante del Sporting Kansas City de la MLS, Alan Pulido aseguró que la camiseta de Chivas de Guadalajara pesa y por lo tanto no es para que cualquier futbolista milite en la institución, no obstante, confía en que el conjunto rojiblanco levante en el Torneo Guard1anes 2021 donde el próximo domingo recibirá a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron por la Jornada 8.

A pesar de la distancia, Alan Pulido no pierde de vista lo que están haciendo las Chivas en el Guard1anes 2021, pues jugó tres años en el Rebaño Sagrado y se fue como campeón de goleo, por ello hace su análisis del momento que atraviesa el equipo con solo un triunfo y siete puntos de 21 posibles.

Y es que Pulido explicó que jugar en Chivas representa un compromiso más grande por ser la única escuadra con futbolistas mexicanos, lo cual puede jugar a favor o en contra: "Sinceramente no es lo mismo jugar a otros equipos y llegar a Chivas, no es lo mismo, la verdad es que sí pesa mucho la camiseta de Chivas, hay muchos jugadores que la rompen en otros equipos, llegan a Chivas y simplemente pasan desapercibidos, yo siempre he dicho que Chivas no es para cualquiera, Creo que Chivas necesita a los mejores futbolistas mexicanos porque al final de cuentas son los únicos jugadores que pueden estar ahí”.

“Hay muchos jugadores que no están mostrando su mejor versión y eso de repente en un equipo con puros mexicanos jugando en una liga donde habitan muchos extranjeros se refleja mucho en el terreno de juego, esperemos que levanten, yo siempre le he deseado lo mejor al equipo, siempre trato de ver sus partidos y me pone muy contento cuando sacan buenos resultados, cuando no lo hacen obviamente que duele pero es parte de este negocio”, comentó Pulido en entrevista con ESPN.

Puligol también tocó el tema de las distracciones a las que están expuestos los jugadores de Chivas, ya que vivir en Guadalajara tiene las dos caras de la moneda, por ello espera que el comportamiento de los futbolistas rojiblancos sea lo más profesional posible.

"Guadalajara es una ciudad muy difícil de vivirla, hay muchas distracciones, hay muchas cosas que te pueden jugar en contra, entonces tienes que ser inteligente y eso ya depende de cada futbolista porque también hay cosas muy buenas que si le sabes sacar provecho te pueden servir muchísimo, esperemos que el equipo se pueda levantar porque es lo que deseamos todos los aficionados que apoyamos a este gran equipo, esperemos que pronto puedan estar de vuelta allá arriba”, mencionó el jugador surgido de los Tigres de la UANL.