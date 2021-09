Chivas en la Liga MX: Jesús Molina desmintió la discusión con Fernando Beltrán

El lunes 13 de septiembre, como si algo faltara en las Chivas de Guadalajara, estuvo bastante movido por algunos trascendidos periodísticos que indicaban que Fernando Beltrán, por decisión de Víctor Manuel Vucetich, se habría quedado afuera del encuentro frente a Pumas UNAM por una discusión con el volante Jesús Molina.

Pasaron las horas y el rumor se hizo tan grande en el ambiente del Rebaño Sagrado, que el propio experimentado futbolista se encargó de desmentir el supuesto cruce con el canterano a través de su cuenta de Instagram: “No se dejen llevar por todo lo que publican, critíquenme por mi futbol, pero nunca por chismes, nunca me he peleado con nadie en mi carrera, con la única que discuto y de vez en cuando, es con mi esposa".

Asimismo, para sepultar el tema que lo relacionó con Fernando Beltrán, Jesús Molina aprovechó la misma publicación en historias de la red social, para enviar un mensaje a los hinchas de las Chivas de Guadalajara de frente a lo que se avecina en el Torneo Grita México A21 de la Liga MX: "Ánimo y buena vibra afición chiva, saldremos todos juntos adelante".

Instagram

David Medrano, el periodista que difundió el rumor, contó que Jesús Molina lo llamó para dar su versión sobre el tema

David Medrano, periodista del periódico RÉCORD, contó en su cuenta de Twitter que la razón por la que Fernando Beltrán se había quedado afuera del Chivas vs. Pumas, fue por una discusión con Jesús Molina. Horas después, ventiló que uno de los protagonistas lo contactó: "Me llamó Jesús Molina para decirme que no existió ese incidente con Beltrán. Que si puedo publicar su versión. Con mucho gusto lo hago".

¿Cuándo juega Chivas vs. Pachuca por la jornada nueve del Grita México A21 de la Liga MX?

Las Chivas de Guadalajara de Víctor Manuel Vucetich vs. el Club Pachuca de Paulo Pezzolano, será uno de los juegos correspondiente a la jornada nueve del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. El escenario donde se llevará a cabo es el Estadio Akron y la fecha señalada el sábado 18 de septiembre a las 21:00 horas.