Chivas en la Liga MX: la razón por la que Antonio Briseño dio que hablar en redes

La realidad es que más allá del triunfo sobre el Club Necaxa por 2 a 1 en el Estadio Akron por la jornada siete del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, el semestre (por no decir el año) de las Chivas de Guadalajara, no viene siendo bueno. No obstante, hay elementos a destacar en los que Víctor Manuel Vucetich se puede apoyar para intentar salir adelante, como, por ejemplo, Antonio Briseño.

El defensa del Rebaño Sagrado que conforma la zaga central junto a Luis Olivas, fue titular en todas las jornadas del certamen de la primera división del futbol de México, registrando estadísticas en total para subrayar, como las 16 recuperaciones, los 22 despejes y los 47 duelos ganados de los cuales 37 fueron por vía aérea.

Tales números fueron motivo suficiente para que Antonio Briseño sea una de las tendencias en redes sociales este lunes 30 de agosto, entre las interacciones que generaron los aficionados de las Chivas de Guadalajara, que reaccionaron con cientos de likes y numerosos comentarios en las diferentes plataformas de Rebaño Pasión.

"Sobre todo en balón parado hay una mejoría considerable. También Olivas. Por aire los dos son peligrosos adelante y ha mejorado mucho en la marca", "está recuperando el nivel de cuando fue contratado. Sin duda uno de los mejores refuerzos de los últimos años", "El único que se salva junto al Conejo Brizuela", son algunos de los comentarios de los hinchas que destacan el nivel y la actitud del Pollo.

¿Cuándo juega Chivas vs. América y por qué canal se puede ver?

Las Chivas de Guadalajara hacen una pausa en su participación en el Torneo Grita México A21 de la Liga MX por la fecha FIFA, pero no pararán de tener actividad. En este caso será por el amistoso ante las Águilas del América que se jugará en el Cotton Bowl Stadium de Dallas, el próximo domingo cuatro de septiembre a las 15:45 horas. La transmisión estará a cargo de TUDN.