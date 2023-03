El portero titular de las Chivas de Guadalajara, Miguel Jiménez, platicó el miércoles de la histórica rivalidad que existe con el club América en la víspera de la edición 185 del tradicional Clásico de México en Liga MX, por lo que aseguró que los rojiblancos en esa ocasión portan el cartel de favoritos al jugar el sábado en su casa, el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023.

El guardameta formado en el Rebaño Sagrado aseguró que llegan a esta edición con la etiqueta de favoritos, por el hecho de jugar en el Gigante de Zapopan, donde se esperan un llenazo al confirmarse el martes la venta total de la boletería habilitada para este encuentro clave en el calendario de la ronda regular de cada torneo, por lo que será vital el apoyo de su afición para sellar un triunfo, ya que van muy parejos en la tabla de posiciones del Clausura 2023.

El Wacho Jiménez platicó con la cadena TUDN en el programa Línea de 4 de cara al Clásico de México, el sábado y afirmó que la rivalidad existe desde las Fuerzas Básicas tras referir que "es el equipo al que siempre le quieres ganar, donde te lo topes, en tercera, segunda o primera, te meten esa idea que los Clásicos no se juegan, se ganan. Es el Clásico de México que toda la gente está pendiente de cuando va a ser y la victoria se va a quedar aquí en casa".

El estelar arquero de las Chivas afirmó que todos los duelos frente al América siempre van más allá de tres puntos al sentenciar a TUDN que "se llega al Clásico, ves la playera del América y lo único que quieres es ganarle, entregarte al máximo, pelear cada pelota, la entrega por ambos equipos será a tope, porque es un partido que quieres ganar y que viste". Jiménez advirtió al panel del programa Línea de 4 que "somos favoritos porque estamos en casa, con nuestra gente, queremos regalarle ese triunfo, el Clásico pasado nos tocó perder de visitantes, el equipo está comprometido, enfocado, afinando detalles, vamos a dar nuestro máximo esfuerzo, entregarnos al cien por ciento y será un lindo partido".

Sueña ser como Oswaldo Sánchez o Ignacio Calderón

El Wacho aclaró que le ha costado consolidar la titularidad en Chivas y en palabras para TUDN reconoció su deseo de gestar carreras como otras leyendas del Guadalajara, de la talla de Ignacio Calderón u Oswaldo Sánchez, por lo que aseveró que "claro que sí, ese es un sueño que desde niño siempre lo he vivido, pensado, soñado, estar en este equipo, hacer mi historia, mi legado, esa es mi idea, mi sueño, es el club de mis amores, le debo todo y regresarle un poco de lo que me ha dado es haciendo bien las cosas, ser de los mejores porteros y quedar campeón".

Jiménez es consciente, a pesar de las críticas constantes, que sus actuaciones con Chivas lo pueden llevar a la Selección Mexicana y señaló que "siempre he dichos que los tiempos de Dios son perfectos, no me apresuro nada, sé que la oportunidad va a llegar si sigo haciendo bien las cosas acá en mi club que es lo más importante, créeme que eso me dará una oportunidad para selección".

