Chivas extiende su dominio en la regla de menores

¡SE CORTÓ LA RACHA! �� . El Rebaño �� empató 1⃣ a 1⃣ ante Monterrey �� y cortó una racha de tres triunfos al hilo. Jesús Molina marcó el gol del equipo. Chivas suma 16 unidades y se encuentra a cinco de la cima del Clausura 2020. . ¡Vamos Chivahermanos! ��

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Mar 14, 2020 at 10:10pm PDT