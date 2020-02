"Chivas se puso la soga al cuello": Eduardo de la Torre

Muchas críticas han caído al desempeño del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo de Clausura 2020, principalmente por la cantidad de refuerzos que llegaron y el dinero que se gastó, lo que contrasta con su momento futbolístico.

Quizás los comentarios más fuertes respecto de la actualidad rojiblanca provienen de ex futbolistas que vistieron nuestra playera, tal es el caso de Eduardo de la Torre, que en conversación con Marca Claro reconoció que el momento que viven es muy difícil.

"Entiendo que el objetivo de Chivas para este campeonato era precisamente esto: levantar desmesurada expectativa sin medir consecuencias. Ahora las críticas se vienen de forma proporcional. En lo particular no me gustan los proyectos que se quieren construir en un solo día", indicó el Yayo.

❗️EXCLUSIVA



Yayo de la Torre: "#Chivas se puso la soga al cuello; no tienen otra que GANAR o GANAR"https://t.co/JchBQuCWIT pic.twitter.com/WlqKR5zdxz — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 14, 2020

En esa línea, agregó que "hay que darle tiempo, ellos mismos se limitaron con el tiempo. Se pusieron la soga al cuello con el afán de marcar un antes y un después".

Consultado por si el presente de Chivas es una crisis, De la Torre respondió que "es un momento difícil. Es una oportunidad para crecer, cada quien tiene una connotación diferente de las crisis. A ver, ¿qué va pasar si Chivas le gana a Cruz Azul? De un equipo se habla como que ya superó todo y del otro se habla como si no pudiera salir de sus problemas. Así somos de dramáticos, de drásticos".