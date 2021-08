¿Chivas mereció la victoria? No supo o no pudo aprovechar la ventaja numérica

En el juego correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX, el Deportivo Guadalajara no pudo en su visita a Monterrey al terminar empatados sin goles. El conjunto dirigido tácticamente por Víctor Manuel Vucetich no estuvo a la altura, nuevamente, y aunque no mostró la misma cara que a media semana contra León donde fue humillado 3-0, tampoco lograron sumar de a tres y esto les sigue complicando el panorama en la tabla general al contra con seis unidades. Pero nos números indican que el cuadro rojiblanco fue incisivo al ataque.

Con este resultado, Chivas sigue en el duodécimo puesto en la tabla de posiciones y continúa alejándose de los primeros planos, tal como le sucedió en el semestre anterior. Hasta el momento, el cuadro rojiblanco ganó 1 partido, empató 3 y perdió 2. Por supuesto, la caída más resonante ha sido la sufrida contra los Esmeraldas, por el resultado y las formas. Pero ante Rayados la situación fue distinta, al menos en el aspecto ofensivo.

Las estadísticas de Chivas vs. Monterrey

En la jornada de ayer analizamos lo que fue el rendimiento de cada futbolista del Deportivo Guadalara ante Monterrey, pero hoy toca ver el detalle del partido en sí. Si repasamos las estadísticas ofrecidas por la aplicación de Bolavip y por un momento nos olvidamos del resultado, es difícil creer que los tapatíos no hayan ganado ¿Por qué decimos esto? Porque Chivas tuvo más el balón, disparó más a portería y generó varias oprtunidades donde el guardameta de los regios tuvo que emplearse a fondo para salvar su arco.

De acuerdo a los números que podemos observar, el Rebaño Sagrado finalizó el encuentro con el 50.8% de posesión de balón, lo que quiere decir que "dominó" a uno de los mejores equipos del futbol mexicano en este aspecto. Además, intentó más remates al arco (10 a 6), sin embargo el rival fue el que tiró más centros buscando un cabezazo salvador (13 a 17). Con esto queda claro que la efectividad es lo único que importa, pues chiva sjugó más de 35 minutos con un jugador más y nunca pudo reflejarlo en el marcador.

