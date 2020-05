"Chofis" López confía en regreso del "Pocho" Guzmán a las Chivas de Guadalajara tras superar su caso de dopaje en la Liga MX

Javier Eduardo López, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, aseguró que ha estado en contacto con su ex compañero Víctor Guzmán, luego de su escándalo de supuesto dopaje en enero, por lo que confía en que el tapatío regresará al plantel rojiblanco una vez que se aclare la situación con su caso ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El Rebaño Sagrado, que había encadenado su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se había mantenido por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus.

Chivsa suma más de 45 días sin acción en la Liga MX

"Chofis" López, durante una entrevista en exclusiva con W Deportes Radio, reconoció que "cuando él (Víctor Guzmán) estaba aquí, platicábamos y decíamos que íbamos a jugar juntos. Si llega a regresar acá, vamos a jugar juntos" y en cuanto a qué haría el "Pocho" una vez resuelva de manera satisfactoria su caso, señaló que "ojalá. Habló seguido con él y se va a arreglar muy pronto y va a estar acá (en Guadalajara)".

El volante de enganche rojiblanco, luego de ser cuestionado sobre la posibilidad que algún día regrese el argentino Matías Almeyda, admitió que le gustaría, además de revelar que la despedida del "Pelado" fue un momento complicado en el vestidor rojiblanco. Afirmó que "más que nada, era la confianza. Era una persona que era muy directa y no sé andaba con rodeos, no hablaba a la espalda de nadie. Si tenía que decir algo, se lo decía, no mandaba a nadie. Sí, me agüité macizo (cuando se fue)".

López, durante su intervención en la entrevista exclusiva a través de video conferencia con W Deportes Radio y sin entrar en detalles, reveló que la relación del vestidor rojiblanco con el ex técnico Saturnino "Pepe" Cardozo no fue la mejor y señaló que "a varios (no nos quería). Todo rarillo ahí. Tuve un problemilla y me castigó".