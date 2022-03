A unas horas de que comience el Clásico Tapatío, las comparaciones entre ambas escuadras se está haciendo cada vez más recurrente, en donde un ex futbolista y campeón con Chivas y posteriormente entrenador de Atlas indicó cuál es el equipo del que más le agrada su propuesta pese a las diferentes realidades que atraviesan las dos instituciones.

El ahora analista deportivo Fernando Quirarte, aseguró que si tuviera que elegir cuál es el equipo del que más le agrada su propuesta se inclinaría por el que ha implementado Marcelo Michel Leaño en el Guadalajara por encima del de Diego Cocca con los rojinegros, pese a que ya consiguió un título de Liga.

“A mí en lo personal me gusta más. Cada quién ve el futbol de forma diferente y es muy respetado. Yo me quiero quitar la camiseta aquí. Siempre tendrás el cariño, pero a mí la propuesta me gusta más la de Chivas. Que no haya sido efectiva es una realidad”, aseguró al programa A Nivel de Cancha.

La realidad es que ambas instituciones atraviesan diferentes momentos en el torneo, ya que mientras Atlas está en cuarto lugar general con 18 puntos, Chivas se encuentra en el noveno lugar con solamente 12 unidades, por lo que es imprescindible para ambas instituciones salir victoriosas en el Clásico Tapatío para escalar posiciones en la tabla general.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío?

El enfrentamiento entre Atlas y Chivas se disputará el próximo domingo 20 de marzo en punto de las 21 horas en la cancha del Estadio Jalisco, en donde se espera que se despliegue un gran operativo policial para evitar que se genere cualquier incidente de violencia en las inmediaciones del recinto de la calzada Independencia en Guadalajara.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!