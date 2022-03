¿Cómo será la venta de boletos para el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco? Chivas vs Atlas

Chivas de Guadalajara visita el domingo al Atlas, en una nueva edición del tradicional Clásico Tapatío del futbol mexicano, pero las restricciones de seguridad impuestas por la Liga MX comenzaron a regir para la venta de boletos en el Estadio Jalisco, con miras a este vibrante encuentro y que no contará con la presencia de la barra rojiblanca, en principio.

El Rebaño Sagrado, que viene de igualar sin goles en un deslucido Clásico Nacional, afrontará esta nueva edición del derbi jalisciense con la esperanza de dominar a su rival de ciudad y seguir en carrera por un boleto a la Liguilla de este Torneo Clausura 2022 "Grita por la Paz". Los Zorros, por su parte, vienen de vencer 2-1 a FC Juárez en la décima jornada y mantenerse en la zona alta de la clasificación general.

La directiva de la Liga MX decidió que las barras o grupos de animación visitantes no se podrán presentar en los partidos que restan del calendario de este Clausura 2022 y Chivas, por su parte, incluyó también a la anfitriona. Por lo que las barras rojiblancas no podrán asistir al Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco, aunque todavía no se ha confirmado si también se evitará la presencia de aficionados de las Chivas.

Alberto Ávalos, reportero del grupo Milenio y Multimedios Deportes, publicó en sus redes sociales la forma en que se negociarán las entradas para el venidero Clásico Tapatío del fútbol mexicano y recordó que, como anunció hace unos días el Grupo Orlegi, "para el juego de este domingo entre Atlas y Chivas NO HABRÁ venta de boletos en taquilla".

El también corresponsal de Multimedios Deportes en la Perla Tapatía, agregó que "todo será mediante los canales oficiales de Atlas y Super Boletos. Recuerden que también necesitarán el Fan ID", para poder adquirir los tickets de esta edición del derbi jalisciense, pero aún no se conoce como se negociarán las entradas para los posibles aficionados rojiblancos que deseen asistir al compromiso más esperado por los amantes del fútbol en el estado.