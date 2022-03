El Rebaño tratará de encontrarles un lugar sus futbolistas que no entren en planes del DT en turno fuera de México.

El Club Guadalajara es por tradición de los equipos que mejor trabaja con jóvenes, pero hay momentos en que muchos de sus canteranos no son elegidos por el técnico para tomar parte en sus planteles, por ello se busca la manera de darles minutos fuera de México y han encontrado en Costa Rica un lugar que facilita la adaptación de estos elementos.

Recientemente Miguel Basulto tomó sus maletas para jugar con el Herediano donde ha alcanzado un aceptable nivel, luego de su paso por Cancún FC de la Liga de Expansión, donde incluso fue el capitán, pero al ser del Rebaño Sagrado no tuvo oportunidad en el equipo de Marcelo Leaño y ahora ha explorado nuevas oportunidades haciéndose de un lugar en el país tico.

Mismo caso de Antonio Torres, quien milita en el Guanacasteca al no ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico actual en la Perla Tapatía. En este sentido, Mariano Varela, Coordinador y Delegado Deportivo de los rojiblancos explicó parte de esta labor que ha resultado benéfica para las dos partes, donde el ex atacante Jafet Soto, quien jugó en México para varios clubes como Morelia y Puebla, ha sido pieza angular de este proyecto como directivo del Herediano.

“Sigo mucho a la liga de Costa Rica, Jafet siempre está al pendiente, es de los gerentes que más está, conoce perfectamente, es un tipo que siempre está en todo. No es que tenga una gran relación con Jafet, directamente, me habló que necesitaba un jugador con tales características, lo vio, lo analizó, le gustó y se dio”, explicó Varela en entrevista para ESPN.

Chivas no descarta seguir enviando jugadores a Costa Rica

El directivo de Guadalajara afirmó que Jafet Soto tiene las puertas rojiblancas abiertas para establecer algún tipo de acuerdo que convenga, sobretodo, a la formación de futbolistas mexicanos: “Yo estoy abierto a cualquier convenio o relación que necesite algún equipo, pero Jafet en ese sentido pues está un paso adelante, de andar visualizando y viendo jugadores”.

“Él habla constantemente, me llama, me pide jugadores, se viene a pretemporadas, amistosos, y no solo conmigo, sino con muchos equipos, es ahí cuando te das cuenta de la relación que tiene Jafet”, abundó Mariano Varela.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!