La indirecta de Ricardo Peláez para Marcelo Leaño: No lo hemos hecho bien, no nos ha alcanzado

El director deportivo del Club Guadalajara, Ricardo Peláez visItó las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol este martes para reunirse con el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio en busca de obtener respuestas al trabajo que tuvo Fernando Hernández en el juego contra Puebla, al considerar que algunas de sus decisiones afectaron el resultado, sin embargo, el dirigente salió satisfecho de la charla que sostuvo con su ex compañero en Televisa Deportes.

El directivo del Rebaño Sagrado se presentó en la capital del Estado de México para solicitar una entrevista con Brizio, con la única intención de conocer cómo se está trabajando y la manera en que los silbantes se preparan para los partidos del Torneo Clausura 2022, por ello salió contento de la reunión y de paso hizo unas declaraciones donde responsabilizó por completo a sus jugadores de los malos resultados con una clara indirecta para el trabajo del entrenador Marcelo Leaño.

“Hubo insultos y el castigo es ese y lo aceptamos por supuesto (Alexis Vega), pero debemos ser conscientes de que esto simplemente es algo que no podemos controlar nosotros, pero lo que si podemos controlar no lo hemos hecho bien y eso es muy importante y ojalá esa parte no se edite. Nosotros tenemos que superar al rival y no hemos podido, después han habido otra cosas que hemos podido mejorar como grupo y como futbol mexicano”, indicó Peláez Linares en declaraciones para Marca Claro.

Peláez acepta que el arbitraje se equivoca para todos

Ricardo Peláez manifestó que escuchar los argumentos de Arturo Brizio esclareció algunas dudas que tenía sobre la forma de trabajo que realizan los silbantes, con lo cual entendió que los errores pueden llegar para todos los equipos, pues cabe recordar que en el juego contra León, Fernando Guerrero no señaló un claro penalti sobre Ángel Zaldívar en lo que pudo el gol del empate, en ese momento del encuentro.

“Es como un divorcio donde solo escuchas la versión del esposo o la esposa y te quedas con esa versión y piensas que uno es culpable, pero después escuchas a la otra parte y eso te enriquece, entonces venir aquí siempre te ayuda a entender cómo están trabajando, en qué se están atorando y alcanzas a entender que para todos lados se equivocan y para todos lados pueden salir favorecidos. Somos parte de la industria futbolística y entonces hay que tomarlo así, como el benéfico de todos”.

