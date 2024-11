Jesús González no encontró su lugar en México luego de haber estado en Tapatío y Atlético de San Luis, por lo que emigró a Costa Rica. Tras un inicio goleador en Herediano, hoy el Tepa vive un triste presente debido a que no es tenido en cuenta por el entrenador ya que perdió el puesto como titular y no fue convocado en los últimos cinco encuentros. ¿Qué pasó?

“A veces hay momentos en que pienso en qué momento en la vida nos trajo a Costa Rica. En lo personal estoy sorprendido”, expresó el exatacante del Guadalajara a Rebaño Pasión sobre el momento que vivía en el país centroamericano.

Su inicio en Herediano FC fue increíble debido a que no paraba de anotar goles en cada encuentro que disputaba. Sin embargo, el puesto lo perdió cuando el cubano Marcel Hernández apareció con una racha goleadora superior a la de él, por lo que comenzó a ser suplente.

Jesús González está lesionado. (Foto: IMAGO7)

Al mismo tiempo que esto sucedía comenzó a no estar presente en las últimas cinco convocatorias del conjunto Tico. El gran motivo de ausencia se debió a que tuvo una lesión muscular, por lo que hoy no solo se tiene que recuperar, sino que además debe volver a luchar por un lugar en el equipo.

Los números de Tepa González en Herediano FC

Como decíamos, la llegada de Tepa González a Costa Rica le cambió su carrera porque comenzó a jugar y a marcar goles. Desde que llegó a Herediano vio más de mil minutos de juego 22 partidos, anotó seis goles y dio una asistencia.