A lo largo de todos los años los chivahermanos se han preguntado porque diferentes promesas del Guadalajara no terminaron de llegar al primer equipo. Gerardo Espinoza es uno de ellos, pero se cuestiona como formador por qué Jesús Brigido no llegó al primer equipo y no fue titular, jugador promovido por Veljko Paunovic y que hoy juega en la segunda división de Estados Unidos.

Como decíamos hay diferentes jugadores que se forman y no terminan de llenar el ojo de los entrenadores por diferentes motivos. Falta de disciplina, seguridad o talento hace que no terminan dando el salto que se espera para entrar en la consideración del técnico de turno.

Gerardo Espinoza, como muchos aficionados del Guadalajara, se preguntó qué sucedió con Jesús Brígido y su falta de oportunidades en Chivas. En diálogos con José María Garrido explicó que no se lo entiende porque lo llamaron varios clubes de primera división de futbol mexicano.

Jesús Brígido hoy se encuentra jugando en San Antonio FC. (Foto: IMAGO7)

“Chen es algo raro porque me llamaron muchos clubes de primera división. ‘A ojos cerrado me lo llevo’ les decía. la velocidad que tiene, la habilidad, el golpeo de balón, resistencia no es sencillo Chen por esa clase de extremo. Llévatelo. Por x o b no está en primera división. Cuatro equipos de primera división me llamaron por él”, comentó el exentrenador de los Tapatíos.

Gerardo Espinoza habló de Óscar Macías

A su vez, Espinoza contó cómo le molestaba que digan que Óscar Macías no podía en diferentes equipos porque era un extremo cuando estaba jugando de contención. “Por Óscar elaboré reportes para mandarlos a clubes. Y me decían ‘ahorita no tengo lugar para extremo’ y yo (explotaba). ¿Cómo extremo y si es contención fijo? Te entiendo que jugó, pero hoy es contención fijo”, recordó entre risas.