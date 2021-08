"Chicote" Calderón explica por qué respondió agresiones de la afición y ofreció disculpas a Chivas

La situación se está empezando a salir de control al interior de las Chivas de Guadalajara, pues luego de la dolorosa derrota contra León 3-0, el volante Cristian Calderón se enfrascó en una serie de insultos con un aficionado que lo encaró al finalizar el duelo correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Grita México Apertura 2021 que se realizó en el Estadio Akron, por lo cual envió una carta para ofrecer disculpas a la afición.

El futbolista del Rebaño Sagrado denunció que su familia ha sido presa de los ataques de los seguidores en redes sociales, lo cual se detonó cuando un seguidor le pidió ponerle “más huevos” antes de que ingresar al vestidor del Gigante de Zapopan tras la segunda derrota como locales en la campaña, sin embargo, el “Chicote” reconoció a través de redes sociales que fue un error perder la cabeza y dejarse llevar por el complicado momento.

En el entrenamiento de este jueves en Verde Valle, Calderón volvió a recibir una llamada de atención por parte de la dirigencia rojiblanca, al difundirse en redes sociales el video donde explota contra el fanático que lo confrontó, con ello se suma un episodio más en la polémica estancia del futbolista con la camiseta del equipo tapatío, ya que no es la pirmera vez que se le ve involucrado en un tema extra cancha.

Instagram: criscalderon26

Ante ello, el “Chicote” explicó que nunca debido perder la cabeza y agregó que su principal malestar es que su familia sea atacada, cuando el que juega en Chivas es él: “Anoche me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia. Pero sé que no estuvo bien mi reacción. De verdad. Perdón. Todos en el equipo sabemos que ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen”.

“Acepto con humildad todas las críticas. Que son merecidas y tienen derecho de expresarse. Pero hagámoslo sin violencia y, sobre todo, sin involucrar a las familias, que no tienen nada que ver en esto. Me frustra mucho y me duele ver cómo han insultado a mi mujer e hijos en sus redes sociales. Aquí estoy yo para darles la cara siempre”, publicó Calderón en su cuenta de Instagram.