Video: la polémica reacción de Cristian Calderón ante los insultos de la afición de Chivas

El Deportivo Guadalajara jugó un partido para el olvido (nuevamente) y cayó por 0-3 ante León en el mismísimo Estadio Akron. El encuentro correspondió a la Jornada 5 del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y podría significar un punto de inflexión para el equipo de cara al futuro cercano. ¿Por qué? Porque Chivas se fue insultado y silvado como desde hace un tiempo no pasaba y los ánimos no son los mejores dentro del plantel.

La afición rojiblanca no está para nada contenta con el presente futbolístico del Rebaño Sagrado y ayer lo dejó bastante claro en la etapa final del juego. Primero, increparon a Víctor Manuel Vucetich y pidieron por su salida mientras el partido aún se desarrollaba; luego, hicieron lo mismo con los jugadores cuando se dirigían al vestidor. El ambiente se terminó de caldear cuando un elemento no se contuvo y reaccionó a los agravios.

Se trata de Cristian Calderón, quien en la jornada de ayer jugó unos 30 minutos tras reemplazar a Alejandro Mayorga. El lateral izquierdo no tuvo una buena participación, al igual que todos sus compañeros en general y se mostró muy frustrado por esta razón. Cuando los fanáticos insultaron a los futbolistas tras la dura goleada sufrida en contra, Chicote no tuvo mejor idea que "plantarse" y responder con gritos y gestos.

Al terminar el partido en el Estadio Akron, la afición explota en contra del equipo y así reaccionó el Chicote Calderon ����



pic.twitter.com/XHQqFXQrry — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) August 19, 2021

En el video grabado desde la platea, se puede ver como Calderón encara hacia el vestidor con una cara de pocos amigos y mirando hacia la grada, casi como esperando que le digan algo para poder contestar. Esto sucedió y se frenó antes de ingresar al túnel tras escuchar: "Pocos huevos, tienen pocos huevos". El ex-Necaxa los calló a la distancia y se quedó durante varios segundos descargando su bronca.

Carlos Salcido, indignado

Si hay alguien que conoce de pies a cabeza lo que significa defender la playera del Deportivo Guadalajara y soportar la enorme presión que conlleva es Carlos Salcido. El exdefensor vio el video en Twitter y no dudó en comentar: "LAMENTABLE". Con esto, dejó en claro que no le gustó la reacción del Chicote y no tuvo problemas en exponerlo a través de las redes sociales.

LAMENTABLE ����♂️ — carlos salcido (@carlossalcido7) August 19, 2021