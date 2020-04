¡Cuidado Chivas! Francotirador afirma que Liga Femenil MX será cancelada

Si bien en el resto del mundo se han suspendido, e incluso finalizado por decreto ciertas competiciones deportivas, producto de la pandemia del Coronavirus, en México todavía no toman esta radical decisión, estirando lo más posible tomar una postura.

Pese a ello, ya han habido ligas que se han clausurado, como las de fuerzas básicas, y pese a que todo indicaba que el Ascenso MX sería la próxima en cerrarse, todo parece indicar que los siguientes en la lista será la Liga MX Femenil.

Así lo aseguró el Francotirador, en su habitual columna de los jueves para el diario Récord, donde señaló que "por lo pronto ya cancelaron conferencias con las divisiones inferiores, incluidas la del Ascenso, y me dicen que la siguiente Liga en cancelarse oficialmente no es el circuito de plata, sino la Femenil. Como lo oyen".

Aunque el columnista aclara en la publicación que "me aseguran que el tema de los sueldos no se va a tocar, pues las jugadoras en la mayoría de los clubes terminarán cobrando lo pactado, que seamos honestos, es muy poco, aunque no culmine la temporada".

Fuente: Récord